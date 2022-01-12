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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией клинический госпиталь "Лахта" в Приморском районе

Россети Ленэнерго обеспечили электроэнергией клинический госпиталь Лахта в Приморском районе

12 января 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» выделили более 1,5 МВт клиническому госпиталю «Лахта», построенному Группой компаний «Мать и дитя». Торжественная церемония открытия нового высокотехнологичного современного стационара состоялась сегодня с участием губернатора Петербурга Александра Беглова, генерального директора сети клиник ГК «Мать и дитя» Марка Курцера, заместителя Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Ольги Голодец и генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игоря Кузьмина.

Для обеспечения электроснабжения объекта специалисты «Россети Ленэнерго» построили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя силовыми трансформаторами суммарной мощностью 3,2 МВА, проложили более 1 км кабельных линий 10 кВ и установили интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Все работы по подключению центра были проведены в максимально сжатые сроки: в течение двух месяцев с момента заключения договора.

На церемонии открытия нового медучреждения генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер поблагодарил руководителя «Россети Ленэнерго» Игоря Кузьмина за оперативное обеспечение госпиталя электроэнергией.

Медицинская помощь в новом центре будет оказываться по шести направлениям: акушерство-гинекология, педиатрия, хирургия, терапия, лучевая и лабораторная диагностика. Стационар рассчитан на 100 койко-мест, в том числе 12 реанимационных. Центр оснащен оборудованием ведущих мировых производителей, все палаты имеют возможность подачи кислорода. На время пандемии госпиталь будет оказывать медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией.

«Россети Ленэнерго» уделяют особое внимание технологическому присоединению учреждений здравоохранения, а также их бесперебойному энергоснабжению. В 2021 году компания подключила к электроэнергии 25 медучреждений на общую мощность 6,1 МВт.

В 2022 году запланировано подключение еще 14 учреждений здравоохранения.

 Фото: сайт ГК «Мать и дитя»

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Источник: Россети Ленэнерго

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