Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили реконструкцию более 40 км воздушных линий (ВЛ) 110 кВ «Орево – Экран» и «Орево-Перемилово».

В ходе реконструкции воздушных линий, которая началась в 2012 году, сложность представляли работы по демонтажу старых и монтажу новых опор, проводов и грозозащитного троса на переходах через многочисленные водоемы, болота, дороги, садовые некоммерческие товарищества. С целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей во время реконструкции воздушных линий энергетики построили участок временной ВЛ, который обеспечивал потребителей в ходе работ.

Данные воздушные линии осуществляют транзит электроэнергии от питающего центра 110 кВ «Орево» к подстанциям 110 кВ «Экран» и «Перемилово», снабжающих электроэнергией десятки промышленных и социально-значимые объектов Дмитровского и Талдомского городских округов. Среди них и такие крупные, как канал им. Москвы, Запрудненский завод электровакуумных приборов и завод по производству комбикормов, поселковые больницы в Запрудне и Яхроме.

Всего в ходе реконструкции установлено 215 универсальных решетчатых металлических и железобетонных опор со сроком службы более 50 лет, смонтировано более 40 км современного провода, грозозащитного троса.

Инвестиции в проект составили 600 млн рублей. Результатом масштабной реконструкция ЛЭП стало улучшение качества и надежности электроснабжения 60 тысяч потребителей из более чем 40 отдаленных населенных пунктов Дмитровского и Талдомского городских округов на севере Подмосковья.