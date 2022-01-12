«Россети Северный Кавказ» в 2022 году продолжат реализацию Программ снижения потерь электрической энергии в республиках Северо-Кавказского федерального округа.

Один из ключевых пунктов мероприятий – реконструкция ветхих распределительных сетей. В 2022 году энергетики модернизируют порядка 2,6 тысячи километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10-0,4 кВ с заменой неизолированного провода на более современный и надёжный самонесущий изолированный. Также запланирована замена аварийных и дефектных опор на новые.

Сети 10-0,4 кВ – это самые распространенные потребительские ЛЭП, которые «несут» электроэнергию непосредственно в дома жителей. Именно поэтому модернизацию линий электропередачи указанного класса напряжения энергетики называют задачей повышенной важности.

Самый большой объем работ в этом году в рамках Программы снижения потерь управляемого АО «Чеченэнерго» специалисты проведут в Чеченской Республике. В регионе планируется реконструкция почти 1,8 тыс. км воздушных линий 10-0,4 кВ.

Программой снижения потерь в сетях «Россети Северный Кавказ» в Республике Северная Осетия-Алания к модернизации запланировано более 243 километров распределительных сетей 10-0,4 кВ. В Кабардино-Балкарской Республике комплекс технических мероприятий будет выполнен на 217 километрах воздушных линий электропередачи указанного класса. В Республике Ингушетия обновление ждет порядка 198 километров ЛЭП 10-0,4 кВ и почти 145 километров реконструируют в Карачаево-Черкесской Республике.

Кроме этого, в Республике Дагестан в рамках вышеуказанной программы завершены проектно-изыскательские работы, которые предусматривают строительство и реконструкцию 5 200 км воздушных линий 10-0,4 кВ.

Напомним, проект по снижению технических потерь в сетях энергокомпании и повышению надёжности электроснабжения жителей округа стартовал в сентябре 2020 года сразу в шести регионах Северного Кавказа: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Программы снижения потерь электроэнергии предусматривают реконструкцию ветхих распределительных сетей, установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета, закупку специального транспорта для проведения работ.