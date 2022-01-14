Немецкий системный оператор 50Hertz и немецкая компания GETEC, занятая в сфере энергоснабжения, ввели в эксплуатацию две системы теплоснабжения с использованием технологии преобразования электроэнергии в тепло – Power-to-Heat (PtH или P2H). Системы включают электрические котельные по 2 МВт каждая, подключенные к существующим сетям централизованного теплоснабжения, которые обслуживают муниципальные коммунальные предприятия и GETEC, и размещены в городах Пархиме (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) и Гамбурге.

В случае избыточной выработки электроэнергии наземными и шельфовыми ВЭС на севере Германии, которую невозможно передать в центры потребления на юге страны из-за перегруженности передающей сети, подключенные к системе централизованного теплоснабжения котельные на природном газе останавливаются, и вместо них запускаются электрические. Таким образом применение технологии PtH позволяет использовать невостребованную электроэнергию, выработанную ВЭС, на нужды отопления. Технология PtH обеспечит экологически чистое теплоснабжение ≈3 000 домохозяйств в Пархиме и ≈7 000 домохозяйств в Гамбурге. Общая стоимость обеих систем оценивается в € 2,3 млн.

Еще одна система теплоснабжения с использованием PtH на 6,5 МВт, т.е. самая мощная из трех, представленных в Германии, введена в эксплуатацию 50Hertz совместно с коммунальным предприятием Stadtwerke Stralsund в Штральзунде, также в Мекленбурге-Передней Померании. В состав системы входят электрическая котельная, современные когенерационные ТЭС и 4 тепловых аккумулятора. Система будет обеспечивать теплоснабжение более 10 000 домохозяйств в Штральзунде, ее стоимость оценивается в € 1,275 млн. В Мекленбурге-Передней Померании 50Hertz совместно с коммунальными предприятиями городов Ростока (Stadtwerke Rostock) и Нойбранденбурга (Stadtwerke Neubrandenburg) планирует ввести в эксплуатацию еще две системы теплоснабжения с PtH суммарной мощностью 50 МВт.

Основой для решения 50Hertz развивать технологии PtH и экологически чистое теплоснабжение являются изменения, внесенные в 2017 г. в федеральный закон об энергетической промышленности (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) и предоставляющие системным операторам возможность заключать договоры на строительство и эксплуатацию электрических котельных, включаемых в систему централизованного теплоснабжения. Территория, где применяются данные положения закона, включает север Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Переднюю Померанию, Гамбург и Бремен. В настоящее время примерно 30% выбросов CO2 в Германии связано c теплоснабжением зданий, таким образом «интеллектуальная синергия» производства электроэнергии на базе ВИЭ и теплоснабжения, на практике осуществляемая за счет технологии PtH, рассматривается как один из ключевых элементов для достижения так называемой углеродной нейтральности немецкой экономики.

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