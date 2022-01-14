14 января 2022 года на территории Брянской области наблюдается ухудшение погодных условий: сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер порывами до 21 м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица. Непогода стала причиной частичных отключений электроснабжения в ряде населенных пунктов Почепского, Погарского, Новозыбковского районов и Стародубского муниципального округа Брянской области.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» незамедлительно приступили к проведению аварийно – восстановительных работ. Энергетики переведены в режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К проведению аварийно – восстановительных работ в пострадавших от непогоды районах привлечены 14 бригад, 30 человек, 14 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием и оснащены высокопроходимой спецтехникой.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.