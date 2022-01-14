ГУП РК «Крымэнерго» в 2021 году присоединило к электрическим сетям объекты связи общей мощностью более 1 МВт.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» за 2021 год выполнили подключение к источникам электроэнергии 31 объекта ООО «К – Телеком» и 6 объектов ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Так, для подключения базовых станций мобильной связи и телевышек энергетики смонтировали около 5,7 км линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и более 27 км линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, а также установили 15 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 1,073 МВт.

Указанные мероприятия выполнялись на основании договоров об осуществлении технологического присоединения, а также во исполнение Поручения Главы Республики Крым от 10.02.2021 № 1/01-32/658 для обеспечения качественного бесшовного радиопокрытия подвижной радиотелефонной связью автомобильной трассы «Симферополь-Ялта-Севастополь», автомагистрали «Таврида», железнодорожного направления «Керчь-Джанкой-Симферополь» и населенных пунктов Республики Крым.