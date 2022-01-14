С 2012 года объем инвестиций в развитие инженерных коммуникаций в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) достиг 100 млрд рублей, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, опережающие темпы строительства инженерных сетей создают условия для динамичного градостроительного развития.

С 2012 года и по настоящее время в ТиНАО проектируется и строится более 100 км магистральных сетей, решается организация централизованного водоотведения в Новомосковском округе, ведется строительство мощных канализационных насосных станций (КНС) на территории административно-делового центра «Коммунарка», передает портал mos.ru.

В числе 27 знаковых объектов Жидкин назвал водовод от Калужского до Варшавского шоссе протяженностью 27 км, канализационный коллектор диаметром 1500 мм от КНС «Внуково» до КНС «Ново-Солнцевская», производственную базу и диспетчерский пункт для ГБУ «Гормост», КНС на территории транспортно-пересадочного узла «Мамыри».

Продолжается строительство новой тепловой магистрали от районной тепловой станции «Южное Бутово» до поселка Коммунарка. Новый трубопровод обеспечит подачу тепловой мощности в объеме 50 гигакалорий в час. На территории ТиНАО началось обустройство газораспределительной сети протяженностью 288 км.

«В долгосрочной перспективе, к 2035 году, мы рассчитываем на то, что газоснабжение округов увеличится в шесть раз, водоснабжение – в пять раз, электроснабжение – в четыре раза, наконец, теплоснабжение – в два раза», – заключил Жидкин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее заявил, что в развитие инженерной инфраструктуры ТиНАО к 2035 году будет инвестировано более 622 млрд рублей.

«Как и прежде, мы придерживаемся стратегии комплексного развития территории ТиНАО», – подчеркнул заммэра. В 2012-2021 годах в ТиНАО построено восемь крупных объектов инженерной инфраструктуры. Это газопроводы высокого давления протяженностью 39 км в поселениях Марушкинское, Первомайское, Московский, Внуковское, Филимонковское и объекты электроснабжения в Коммунарке, сеть ливневой канализации (3,3 км) и очистное сооружение производительностью 1248 кубометров в сутки в поселении Сосенское.