Власти Екатеринбурга планируют к 2030 году сделать город евро-азиатским узлом оптовой торговли и логистических услуг. Стратегический проект опубликован на сайте горадминистрации.

"Уникальное географическое расположение Свердловской области - на границе Европы и Азии - создает идеальные условия для организации доставки, переработки, хранения товарных потоков. Развитие города как евро-азиатского узла оптовой торговли и логистических услуг наиболее целесообразно, поскольку Екатеринбург имеет ряд преимуществ перед другими городами Урала. <…> Строительство новых объектов складской недвижимости в перспективе до 2030 года позволит удовлетворить существующий на 01.01.2021 спрос", - говорится в документе.

На реализацию проекта планируется привлечь внебюджетные инвестиции для строительства и реконструкции складских комплексов в размере 10,3 млрд рублей. Среди проблем, которые сдерживают развитие Екатеринбурга как логистического узла, указаны недостаток качественных складских помещений класса "А" и "В+", нехватка квалифицированных кадров для работы на объектах оптовой торговли, в логистических компаниях, несоответствие по количеству и качеству комплекса услуг, оказываемых оптовыми и логистическими операторами.

"В городе Екатеринбурге отмечается недостаток качественных складских площадей, сохраняется потребность в специализированных складских площадях: овощехранилищах, мультитемпературных складах, складах небольшой площади в черте города. С учетом дефицита предложения земельных участков под логистику в черте города Екатеринбурга необходимо развитие логистики в локации 10-15 километров от ЕКАД", - говорится в проекте.

Для развития сбалансированной оптово-логистической инфраструктуры планируется реализация крупных инфраструктурных проектов в четырех логистических узлах. Это должно удовлетворить спрос ритейлеров, дистрибьюторов, интернет-магазинов на качественные складские помещения. По состоянию на 1 января 2021 года в границах Екатеринбургской агломерации работает 123 распределительных центра торговых сетей, дистрибьюторов, производителей.