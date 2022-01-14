 
Инвестиции (проекты)

Объем инвестиций в межвузовский кампус в Челябинске составит порядка 14 млрд рублей

Объем инвестиций в межвузовский кампус в Челябинске составит порядка 14 млрд рублей

14 января 2022, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
430

Суммарный объем инвестиций в строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске составит, по предварительным данным, порядка 14 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг глава Челябинской области Алексей Текслер в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

"Общий объем инвестиций будет порядка 14 млрд рублей. Это примерная оценочная стоимость объектов, которые мы там планируем строить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предпроектные работы и геологические изыскания уже проведены. Проектирование кампуса начнется в ближайшие месяцы и продлится до конца года. С 2023 года начнется стройка, а запуск кампуса в эксплуатацию планируется в конце 2024-го - начале 2025 года.

Проект планируется реализовывать в рамках концессионного соглашения и в границах территории Челябинского государственного университета. До половины кампуса составят гостиницы и связанные с ними объекты. Другая половина будет включать в себе учебные и лабораторные здания, коворкинг-центр, большой универсальный конгресс-холл, технопарк. На этой же территории будут физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, амфитеатр.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.


Фото: Дмитрий Куткин, "Вечерний Челябинск"

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Межрегиональный узел оптовой торговли планируют создать в Екатеринбурге к 2030 году 14.01.2022
Межрегиональный узел оптовой торговли планируют создать в Екатеринбурге к 2030 году
В Новосибирске построят три дома за полтора миллиарда 14.01.2022
В Новосибирске построят три дома за полтора миллиарда
Инвестиции в развитие инженерных сетей ТиНАО достигли 100 млрд рублей 14.01.2022
Инвестиции в развитие инженерных сетей ТиНАО достигли 100 млрд рублей
Вторую очередь завода по производству бумаги в Калужской области построят в 2023 году 14.01.2022
Вторую очередь завода по производству бумаги в Калужской области построят в 2023 году
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable!
+