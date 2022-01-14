На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 года № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5-2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Утвержденный постановлением перечень включает в себя в том числе сведения, документы, материалы, необходимые для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Также постановление устанавливает, что сводные предложения по внесению изменений в исчерпывающий перечень формирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предложениям заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В случае, если положения перечня не соответствуют положениям федеральных законов и (или) принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, данные законы и акты будут применяться до приведения исчерпывающего перечня в соответствие с такими изменениями.

Если необходимость внесения изменений в исчерпывающий перечень возникла в связи с принятием федерального закона, подготовка и внесение в Правительство РФ соответствующего проекта акта Правительства РФ по согласованию с Минстроем России осуществляется федеральным органом исполнительной власти, к сфере деятельности которого относятся внесенные в федеральный закон изменения.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС