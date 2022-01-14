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В Новосибирске построят три дома за полтора миллиарда

В Новосибирске построят три дома за полтора миллиарда

14 января 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 1,56 млрд рублей строительство жилого комплекса «Ред Фокс» в Новосибирске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Скай Фокс».

Три дома высотой 23 этажа и общей площадью 36 тыс. кв. метров возведут в Дзержинском районе. Всего в них запроектировано 525 квартир. Сдать объект планируется во втором квартале 2024 года.

Вице-президент «Банка ДОМ.РФ» Антон Медведев отметил, что в Новосибирской области финансирование банком на 54 млрд рублей обеспечит строительство более 1,2 млн кв. метров жилья.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Новосибирской области возводится 2,488 млн кв. метров новостроек, из них 75% – с использованием проектного финансирования.

 

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Источник: stroygaz.ru

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