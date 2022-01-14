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"Ростелеком" в Томской области завершил первый этап проекта устранения цифрового неравенства

Ростелеком в Томской области завершил первый этап проекта устранения цифрового неравенства

14 января 2022, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, УЦН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ПАО "Ростелеком"

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Томский филиал «Ростелекома» в рамках реализации первого этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) организовал доступ в интернет для последних шести населенных пунктов. Точки доступа появились в деревне Гарь Асиновского района, в поселках Центральный и Дружный Верхнекетского района, в поселке Белый Яр Тегульдетского района, а также в селах Мыльджино Каргасокского района и Старица Парабельского района. В них проживает более 1 800 жителей.

Оператор предоставляет услугу бесплатно по технологии Wi-Fi со скоростью передачи данных 10 Мбит/с. Это дает возможность сельчанам пользоваться порталом госуслуг, оформлять социальные выплаты, записываться на прием к врачу или просто общаться с друзьями и близкими через мессенджеры и социальные сети.

Алексей Махорин, директор Томского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Реализация первого этапа федеральной программы УЦН в Томской области успешно завершилась. Интернет появился в 105 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона с численностью от 250 до 500 человек. Специалистами компании была проделана огромная работа, приходилось прокладывать линии через сложные рельефы местности, а также для подключения точек доступа использовать спутниковые технологии. В целом за семь лет работы проекта построено 896 километров волоконно-оптических сетей связи». 

Завершился проект в поселке Белый Яр Тегульдетского района, расположенного на востоке Томской области, территория которого приравнивается к районам Крайнего Севера. Строительство сетей связи затруднялось особенностями местности и для прокладки кабеля специалисты «Ростелекома» выполнили прокол через реку Чулым: с помощью специальной техники методом горизонтального бурения проложили кабель на противоположный берег водоема.

Получить более подробную информацию о том, как подключиться к бесплатной точке доступа Wi-Fi, можно на сайте «Ростелекома».

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Источник: ПАО "Ростелеком"

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