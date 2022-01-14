Второй выпуск рубрики "Системы накопления энергии"

Представляем вашему вниманию второй выпуск тематической рубрики «Системы накопления энергии» - рубрики об актуальных мировых событиях, трендах и технологиях в области развития и внедрения систем накопления электроэнергии.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Материалы второго выпуска:

«Россети» ввели в строй свыше трех десятков систем накопления энергии

«Россети» 16 декабря ввели в строй 31 инновационную систему накопления энергии в 19 регионах России, говорится в пресс-релизе компании. Из 31 системы накопления энергии 15 были разработаны усилиями «Роснано», а 16 – «Росатома».

Основой при создании накопителей стали литий-ионные аккумуляторные батареи емкостью от 40 до 82 кВт*Ч, оснащенные полупроводниковыми преобразователями мощностью от 10 до 60 кВт. Одна из модификаций накопителей будет использоваться для предотвращения перебоев энергоснабжения при отключении основной сети, а другая – для ликвидации дефицита мощности в периоды пиковых значений энергопотребления.

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Мощность накопителей энергии в США вырастет в четыре раза по итогам 2021 года

Установленная мощность накопителей энергии увеличится в Соединенных Штатах на 4,5 гигаватта (ГВт) по итогам 2021 г., следует из прогноза Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Тем самым она достигнет 6 ГВт, что в четыре раза выше значений на конец 2020 г. (1,5 ГВт).

Прирост мощности накопителей в 2022-2023 гг. составит 10,3 ГВт, из них 60% будут введены в строй в качестве объектов инфраструктуры солнечных панелей. Установленная мощность солнечных панелей, подключенных к общей сети, увеличится за этот период на 38 ГВт. В случае наземных и прибрежных ветровых генераторов этот прирост составит 11 ГВт, а в случае газовых станций – 16 ГВт.

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Крупнейшую систему накопления энергии во Франции построили нефтяники из TotalEnergies

Французский нефтегазовый концерн TotalEnergies ввел в эксплуатацию крупнейшую во Франции систему накопления энергии.

Расположенный в Дюнкерке объект имеет электрическую мощность 61 МВт и емкость хранения 61 мегаватт-час (МВт*ч). Он состоит из 27 контейнеров по 2,5 МВт*ч, спроектированных и собранных Saft, дочерней компанией TotalEnergies, занимающейся литий-ионными системами накопления энергии.

TotalEnergies получил право на строительство системы по итогам тендера, проведенного французским оператором магистральных сетей RTE, в начале прошлого года.

Система накопления энергии будет использоваться для предоставления услуг быстрого резерва в целях поддержки стабильности французской энергосистемы, а также для интеграции растущих объёмов переменных ВИЭ.

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Шведская Northvolt выпустила первый аккумулятор для электромобилей

Компания 28 декабря собрала свой литий-ионный элемент на заводе в Шеллефтео на севере Швеции, соблюдая установленные сроки, сообщает Bloomberg. Аккумулятор является первым разработанным и произведенным на крупном заводе европейской компанией.

«Мы с нетерпением ждем, когда Northvolt Ett значительно расширит свои производственные мощности, чтобы обеспечить переход Европы на чистую энергию», — заявил генеральный директор компании Питер Карлссон.

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В Китае введена в строй крупнейшая в мире ГАЭС

В конце прошлого года Государственная электросетевая корпорация Китая ввела в эксплуатацию гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) мощностью 3,6 ГВт в округе Фэннин, провинция Хэбэй. Она стала крупнейшей в мире.

Запуск станции, которую начали строить в 2014 году, приурочен к зимним Олимпийским играм в Пекине. ГАЭС призвана помогать обеспечивать Олимпиаду зелёной энергией.

На объекте установлены 12 реверсивных насосных агрегатов мощностью 300 МВт каждый. Емкость хранения составляет 6,612 млрд кВт*ч.

Объём инвестиций составил 19,2 млрд юаней (~3 млрд долларов США).

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Apple ведет переговоры с китайскими CATL и BYD о поставках аккумуляторов для своего электромобиля

По словам двух источников, Apple выкатила условие по строительству производственных мощностей в США для потенциальных поставщиков аккумуляторов.

Reuters сообщила в декабре, что Apple работает над технологией самоуправления и нацелена на производство легкового автомобиля к 2024 году. Отмечается, что Apple может разработать революционную технологию производства аккумуляторов. Пока не понятно, затрагивали ли переговоры с CATL и BYD собственные технологии или разработки Apple.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что CATL планирует построить новый завод автомобильных аккумуляторов в Шанхае, что укрепит позицию компании в качестве поставщика №1 в мире. Завод будет расположен рядом с производственными предприятиями Tesla. В США CATL строить завод пока не собирается.

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Потенциальный объем рынка систем накопления энергии в России к 2030 году составит 10–15 ГВт

Потенциальный объем рынка систем накопления энергии в России к 2030 году составит 10–15 ГВт. Это означает более чем десятикратное увеличение по сравнению с нынешним уровнем. Об этом говорится в обзоре Информационно-аналитического центра «Новая энергетика», подготовленном по инициативе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО.

При этом собственное производство батарей для таких систем минимально: уже сейчас импортная продукция, прежде всего из Китая, абсолютно доминирует. Это грозит отечественным производителям потерей рынка в несколько миллиардов долларов в год.

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Более 270 тысяч домохозяйств в Германии установили солнечные батареи на крыше вместе с накопителями энергии

Немецкая ассоциация солнечной индустрии BSW-Solar опубликовала данные, в соответствии с которыми в 2020 году в стране было установлено 88 тысяч бытовых накопителей, а их общее число достигло 272 тысяч. Ассоциация называет их «солнечными батареями» или «солнечными накопителями», поскольку каждая СНЭ устанавливается в качестве «приложения» к домашней солнечной электростанции (не исключаю, что встречаются и другие случаи, но они крайне редки и мне неизвестны).

Рекордный рост рынка в прошедшем году обусловлен бумом на рынке солнечных установок, а также снижением их стоимости. Все пока в пределах локального потребления - 2,4 ГВт накопителей. У 2030 году предполагается увеличить этот порог до 18 ГВт. Понятно, что это не решит проблему резервирования мощности в стране в целом, однако позволит обеспечить часть населения, преимущественно в собственных домах в сельской местности автономными системами жизнеобеспечения я тёплом и светом.

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