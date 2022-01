Чешский системный оператор ČEPS приступил к внедрению центрального модуля системы управления пропускной способностью (Capacity Management Module, CMM) трансграничных сечений для управления перетоками электроэнергии (мощности) между европейскими энергосистемами. Внедрение нового инструмента управления пропускной способностью трансграничных сечений представляет собой важный шаг на пути к единому европейскому электроэнергетическому рынку.

В начале 2021 г. ČEPS подписал с 26 европейскими системными операторами, входящими в Европейскую ассоциацию системных операторов (European Network of Transmission System Operators, ENTSO-E), соглашение о внедрении и эксплуатации CMM (agreement on CMM implementation and operation). Системные операторы, подписавшие соглашение, будут предоставлять CMM информацию о доступной пропускной способности своих трансграничных сечений после окончания торгов на внутрисуточном рынке электроэнергии. Программное обеспечение, разработанное Unicorn, будет обрабатывать представленную информацию, а затем, в свою очередь, передавать ее на различные европейские центральные торговые платформы, в рамках которых осуществляются процедуры обмена балансирующей электроэнергией в целях компенсации дисбаланса между производством и потреблением. Запуск CMM в эксплуатацию запланирован на середину 2023 г.

Платформы для регулируемого трансграничного обмена электроэнергией для балансирования европейских энергосистем используются в рамках совместных проектов TERRE – третичное регулирование частоты (replacement reserves, RR), MARIE − оперативное вторичное регулирование частоты (frequency restoration reserves with manual activation, mFRR), PICASSO − автоматическое вторичное регулирование частоты (frequency restoration reserves with automatic activation, aFRR) и IGCC − устранение небалансов мощности (imbalance netting, IN).

Официальный сайт CEPS