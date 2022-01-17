 
Контракты

Газстройпром заплатит 2,1 млрд за ремонт дороги в ЯНАО

Газстройпром заплатит 2,1 млрд за ремонт дороги в ЯНАО

17 января 2022, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ЯНАО
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Газстройпром выберет подрядчика для капитального ремонта промысловой автодороги в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает RosTender.info. Подрядная организация определится на конкурентной основе. Заявки на участие в тендере принимают до 21 января. Начальная цена контракта составляет 2,1 млрд рублей.

Согласно проектной документации, победителю тендера предстоит выполнить работы по капитальному ремонту промысловой автодороги Коротчаево-Заполярное, ПК205 - ПК Пуровский район для нужд «Газпром Добыча Ямбург». Работы пройдут на участке автодороги протяженностью 21,1 км, расположенном в левобережье реки Таз. Работы начнутся с даты заключения контракта и завершатся к концу 2022 года.
 

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Источник: Ростендер

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