Газстройпром заплатит 2,1 млрд за ремонт дороги в ЯНАО

Газстройпром выберет подрядчика для капитального ремонта промысловой автодороги в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает RosTender.info. Подрядная организация определится на конкурентной основе. Заявки на участие в тендере принимают до 21 января. Начальная цена контракта составляет 2,1 млрд рублей.

Согласно проектной документации, победителю тендера предстоит выполнить работы по капитальному ремонту промысловой автодороги Коротчаево-Заполярное, ПК205 - ПК Пуровский район для нужд «Газпром Добыча Ямбург». Работы пройдут на участке автодороги протяженностью 21,1 км, расположенном в левобережье реки Таз. Работы начнутся с даты заключения контракта и завершатся к концу 2022 года.

