В работе коллегии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Как сообщил Виталий Королев, с 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на 5 лет – это повысит инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, качество электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей.

Заместитель руководителя ФАС рассказал, что еще одним из эффективных инструментов для установления долгосрочных сетевых тарифов станут регуляторные соглашения. Обязательным условием согласования регуляторного соглашения является наличие инвестиционной программы у сетевой организации. По его условиям компании вкладывают инвестиции, а регион – устанавливает тарифы на 10 лет. Это соглашение позволяет направлять экономию тарифа компании на развитие инфраструктуры электроэнергетики субъекта РФ. ФАС России подготовила порядок заключения таких соглашений и в ближайшее время он будет утвержден.

Алексей Песошин подчеркнул в своем выступлении, что Татарстан всегда отличала гармоничная совместная работа исполнительных, законодательных органов, предприятий всех отраслей по обеспечению баланса экономических интересов поставщиков и потребителей при установлении тарифов. Решения, принятые на федеральном и республиканском уровнях, позволили снизить негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность как крупных предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса, сказал он. Также в его выступлении были затронуты такие темы как «прозрачность» регуляторного процесса, курс на долгосрочное инвестиционное планирование и тарифное регулирование, повышение эффективности производств и др.

Глава Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Александр Груничев доложил об итогах работы ведомства в 2021 году и задачах на 2022 год.

Также были заслушаны доклады представителей различных крупных предприятий, в том числе АО «Сетевая компания». Выступление Ильшата Фардиева, прозвучавшее на татарском языке, было посвящено цифровизации - внедрению интеллектуальных решений в республиканский электросетевой комплекс.

Генеральный директор АО «Сетевая компания» рассказал, что к развитию цифровых технологий энергетики приступили ещё в начале 2000-х годов, а на данный момент использование интеллектуальных решений и сервисов происходит поэтапно в соответствии с дорожной картой, включающей внедрение технологии Smart Grid в городских кабельных сетях, установку индикаторов короткого замыкания на ВЛ, внедрение систем секционирования аварийных участков, установку интеллектуальных приборов учета. Благодаря комплексной реконструкции и автоматизации электросетевого комплекса за 7 лет продолжительность отключений была снижена на 72,5%, а количество отключений сокращено на 80,7%.

Положительными эффектами установки у потребителей интелектуальных приборов учета стали снижение коммерческих потерь электроэнергии и повышение технологической наблюдаемости распределительной сети. Достигнутый уровень потерь является передовым не только среди сетевых организаций на территории России, но и позволяет входить в десятку лучших сетевых компаний по наименьшему уровню потерь. За 4 года установлено более 270 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Кроме того, до 2024 года в Республике Татарстан запланировано строительство 7 цифровых подстанций, а также реализован еще один проект компании, следующий digital-тенденциям времени и направленный на интеграцию существующих данных об электросетевых активах в единую модель сети - «Цифровой двойник сети».