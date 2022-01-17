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На станции Батарейная в Иркутске отремонтируют виадук

Экспертиза в строительстве Иркутской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы.

Крупная техническая станция Батарейная Восточно-Сибирской железной дороги, на которой осуществляются погрузка и разгрузка железнодорожных контейнеров, расположена в станционном поселке на окраине Ленинского округа Иркутска. Первые деревянные дома появились здесь в начале XX века, в годы Русско-японской войны, когда вблизи железнодорожной станции останавливалась на простой артиллерийская батарея, в честь которой в итоге и были названы как железнодорожный пункт, так и образовавшееся рядом поселение.

Сегодня в поселке Станция Батарейная – удаленном микрорайоне Иркутска – проживает 3,5 тысячи человек. Попасть сюда из города можно только по виадуку через железную дорогу. Проектной документацией, одобренной региональной государственной экспертизой, предусмотрен капитальный ремонт путепровода, пришедшего в неудовлетворительное состояние. Виадук не ремонтировали с 1970-х годов, и в настоящее время он может представлять опасность как для людей, так и для инфраструктуры. В период ремонта для местных жителей планируется организовать объездные пути*.

Проектную документацию разработали в ООО «Гильдия инженеров проектировщиков». Застройщик – Комитет городского обустройства Администрации города Иркутска.

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Росавтодор

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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