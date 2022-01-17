На станции Батарейная в Иркутске отремонтируют виадук

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17 января 2022, 14:59
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Экспертиза в строительстве Иркутской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы.
Крупная техническая станция Батарейная Восточно-Сибирской железной дороги, на которой осуществляются погрузка и разгрузка железнодорожных контейнеров, расположена в станционном поселке на окраине Ленинского округа Иркутска. Первые деревянные дома появились здесь в начале XX века, в годы Русско-японской войны, когда вблизи железнодорожной станции останавливалась на простой артиллерийская батарея, в честь которой в итоге и были названы как железнодорожный пункт, так и образовавшееся рядом поселение.
Сегодня в поселке Станция Батарейная – удаленном микрорайоне Иркутска – проживает 3,5 тысячи человек. Попасть сюда из города можно только по виадуку через железную дорогу. Проектной документацией, одобренной региональной государственной экспертизой, предусмотрен капитальный ремонт путепровода, пришедшего в неудовлетворительное состояние. Виадук не ремонтировали с 1970-х годов, и в настоящее время он может представлять опасность как для людей, так и для инфраструктуры. В период ремонта для местных жителей планируется организовать объездные пути*.
Проектную документацию разработали в ООО «Гильдия инженеров проектировщиков». Застройщик – Комитет городского обустройства Администрации города Иркутска.
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
Фото: Росавтодор
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