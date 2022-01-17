По оперативным данным филиала Системного оператора ОДУ Востока (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики четырех энергосистем на территории пяти субъектов Дальневосточного Федерального округа), в конце декабря 2021 года и начале января 2022 года в Объединенной энергетической системе Востока (ОЭС Востока) в целом и во всех входящих в ее состав территориальных энергосистемах зафиксированы новые значения исторических максимумов потребления электрической мощности.

31 декабря 2021 года в часы вечернего максимума установлены рекордные уровни максимального потребления мощности в ОЭС Востока, энергосистемах Приморского края и Республики Саха (Якутия).

Потребление электрической мощности в ОЭС Востока составило 7499 МВт, что на 627 МВт больше предыдущего максимума, отмеченного 19 января 2021 года. В Приморье потребление достигло 2692 МВт, что на 215 МВт превышает уровень, зафиксированный 20 января 2021 года. В Якутии новый исторический максимум составил 1392 МВт, это на 37 МВт больше, чем прошлый рекордный показатель прошлых периодов, отмеченный 1 февраля 2021 года. Исторический максимум энергосистемы Амурской области в текущем отопительном периоде был обновлен 23 декабря 2021 года и составил 1653 МВт, превысив прежний максимум, установленный 28 января 2021 года, на 139 МВт. Максимальный уровень потребления мощности в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО был зафиксирован 11 января 2022 года в часы утреннего максимума нагрузок – 1980 МВт, что на 152 МВт больше прежнего показателя максимума, отмеченного еще в период существования СССР.

«Всего в ходе осенне-зимнего периода 2021/2022 годов максимумы потребления электрической мощности, превышающие предыдущие значения, фиксировались в ОЭС Востока шесть раз, в энергосистеме Амурской области – два раза и Республики Саха (Якутия) – три раза, в Приморском крае – пять раз, в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО – семь раз, – отметил генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока) Виталий Сунгуров. – «При этом в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО этой зимой впервые был превышен максимальный уровень потребления мощности, зафиксированный еще в 1990 году».

Рекордные уровни максимального потребления электрической мощности обусловлены как увеличением нагрузки промышленных предприятий (объектов ОАО «РЖД», магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), предприятий угледобывающей промышленности в Якутии, вводом в работу Амурского газоперерабатывающего завода, так и ростом коммунально-бытового потребления, вызванного длительным периодом холодных температур наружного воздуха на всех территориях, входящих в ОЭС Востока. В целом по ОЭС Востока пониженные относительно нормы температуры наружного воздуха установились 16 декабря, а за последние 10 дней декабря среднее отклонение от нормы составило 5,7 ºС. В среднем за период с 22 декабря 2021 года по 10 января 2022 года было холоднее нормы на 3,7 ºС. Наиболее существенное похолодание фиксировалось на территориях энергосистем Приморского края и Хабаровского края и ЕАО. Отклонение от нормы за последние 10 дней декабря в среднем составило в Приморье -6,7 ºС, в Хабаровской энергосистеме -9,5 ºС. За период с 22 декабря прошлого года по 10 января отклонение составило -3,8 ºС по Приморскому краю и -7,3 ºС в Хабаровском крае и Еврейской АО.

В условиях высокого уровня потребления мощности Объединенная энергетическая система Востока и входящие в нее территориальные энергосистемы функционируют стабильно, без технологических нарушений, влияющих на системную надежность.

При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021/2022 года специалистами Системного оператора проведен расчет прогнозных значений максимумов потребления мощности в энергосистемах для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистем во время максимальных нагрузок.