Рубрика "Прогнозы и рейтинги". Выпуск №18

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Прогнозы и рейтинги». В ней приводятся сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам, а также аналитические отчеты и прогнозы.

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2022 год: определенно неопределенность?

Последние два года показали мировому сообществу, насколько непредсказуемым может быть будущее. Пандемия не только в корне изменила привычный уклад жизни людей, но и принесла огромные потрясения для бизнеса, который бросало то в жар, то в холод: за многомиллиардными убытками 2020 года последовало резкое восстановление спроса после пандемического шока и астрономический взлет цен на сырьевые товары (см. рис. 1), спровоцировавший энергетический кризис и рост инфляции практически в каждом регионе. Центробанки ключевых стран, ожидавшие закрыть год с целевой инфляцией в 2%, в реальности получили совсем иной результат: 7% в США, 5% в еврозоне, 6% в Германии1. Хотя прогнозы – вещь неблагодарная, давайте попробуем поразмышлять о том, что нас ждет дальше.

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Всемирный экономический форум счёл назвал глобальной угрозой №1 в долгосрочной перспективе - провал климатической повестки

Риск социальных потрясений из-за форсированного энергоперехода, подорожания энергии и геополитической напряжённости - не добавляют оптимизма аналитикам.

При текущих трендах температура воздуха на Земле потеплеет на 2,4-2,7° к 2100 году - и только самый оптимистичный сценарий прирост на 1,8°. Парижское соглашение, напомним, ставит предельным значением 2°, а лучше 1,5°.

Без более решительных действий по снижению эмиссии и наращиванию поглощения мировая экономика потеряет к 2050 году до 18%, а Земля в конце концов превратится в "почти необитаемый мир". Особенно сильно может ударить по Азии, в частности по Китаю, сказано в исследовании.

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Европейские атомные станции нового поколения потребуют более 500 млрд евро инвестиций

Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон дал прогноз, что европейские атомные станции нового поколения потребуют до 2050 года более 500 млрд евро инвестиций.

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От сланцевой нефти ждут рекордов

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает возвращения добычи нефти в США к абсолютным максимумам 2019 года уже в следующем году. Исходя из этой предпосылки, МЭА предрекает профицит нефти в размере до 2 млн баррелей в сутки, если страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу запланированными темпами. Впрочем, как ОПЕК, так и Минэнерго США ожидают существенно более скромного увеличения добычи нефти. Сланцевая отрасль США в основном исчерпала потенциал увеличения производства с минимальными издержками, и для существенного роста необходимы масштабные инвестиции в новое бурение.

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Китай достигнет пика потребления нефти к 2030 году

Китай достигнет пика потребления нефти в 2030 г., когда спрос достигнет 780 млн т, сообщил Reuters со ссылкой на прогноз Института экономики и технологий (ETRI) китайской CNPC. Годом ранее ETRI прогнозировал, что пик придется на 2025 г., а его абсолютный уровень составит 730 млн т.

В прошлом году спрос на нефть в Китае составил 669 млн т, следует из Обзора мировой энергетики BP.

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В 2021 г. лидерами роста по капиталовложениям стали: уголь (+160,6%), нефть (+55%), газ (+47%)

Инфографика о том, какие товары приносили инвесторам наибольший доход в тот или иной год. 2021-й стал временем, когда лучше всего окупились капиталовложения в энергоносители.

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