Директор филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов принял участие в совещании по вопросам надежности электроснабжения в Тюменской области. На рабочей встрече с главами муниципальных образований Тюменского района и Департаментом ЖКХ Тюменской области энергетики представили планы по модернизации электросетевого хозяйства на 2022 год и обсудили взаимодействие с органами власти.

Энергокомпания вынесла на повестку встречи обсуждение программы реконструкции и строительства энергообъектов и информирование населения об оперативно-техническом обслуживании и ремонте электрических сетей. «Россети Тюмень» планируют до конца 2022 года заменить 185 перегруженных трансформаторных подстанций на территории Тюменского района. Еще 66 новых ТП будет установлено в 2023 году. Компания подчеркнула важность совместной работы по своевременному уведомлению жителей о проведении плановых работ. Актуальный график ремонтов энергетики направляют гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), в администрации муниципальных образований и публикуют на корпоративном сайте.

Отдельно были рассмотрены мероприятия по интеллектуальному учету электроэнергии. Превышение заявленной максимальной мощности, указанной в договорах на электроснабжение, а также бездоговорное и безучетное потребление («энерговоровство») нередко являются одними из основных причин перегрузок центров питания. В 2022 году «Россети Тюмень» планируют установить в Тюменской области порядка 18 тысяч «умных» счетчиков, отслеживающих показатели качества электроэнергии и препятствующих сверхнормативному потреблению.

Синхронизация планов развития территорий и сетевого комплекса остается ключевым приоритетом эффективного взаимодействия энергокомпании с органами власти. Как ранее отметил генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров, совместная работа позволит повысить эффективность инвестиций и функционирования электроэнергетики. Напомним, в декабре 2021 года генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение о сотрудничестве. «Россети Тюмень» намерены направить в 2022 году 4,3 млрд рублей для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей региона.