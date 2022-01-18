«Россети Ленэнерго» продолжают активную работу по приемке на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц.

В 2021 году в собственность «Россети Ленэнерго» было оформлено 188 линий электропередачи и 66 трансформаторных подстанций, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая протяженность принятых сетей - 264,24 км, мощность подстанций - 20,44 МВА.

На праве временного владения (аренда и доверительное управление) компанией в 2021 году было консолидировано 113,29 км сетей, общая мощность переданных подстанций составила 26,95 МВА.

Также все более популярной становится услуга по передаче сетей садоводств на техническое обслуживание «Россети Ленэнерго без оформления в пользование компании. В настоящее время порядка 25 СНТ обслуживаются электросетевой организацией.

«Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. Особенно это актуально для садоводств, где сети зачастую находятся в ненадлежащем состоянии. После приемки их на баланс специалисты нашей компании разрабатывают мероприятия по реконструкции принятого оборудования, что впоследствии влияет на качество электроснабжения. Также безусловный плюс для граждан-членов СНТ и огороднических товариществ – единый и квалифицированный оператор по управлению сетями в лице специалистов нашей компании», - подчеркнул директор по управлению собственностью - начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Ленэнерго» Роман Недбаев.

Кроме того, в целях реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» между «Россети Ленэнерго» и Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга достигнуты договоренности о проведении компанией реконструкции электрических сетей садоводств Петербурга и Ленобласти с последующей передачей их на баланс «Россети Ленэнерго».