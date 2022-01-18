В 2022 году «Россети Тюмень» введут в эксплуатацию 379 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в ЯНАО и ХМАО-Югре. На организацию удаленного контроля и управления энергообъектами компания направит порядка 322 млн рублей.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершается строительство 260 км волоконно-оптических линий. Они соединят две узловые подстанции 220 кВ и семь центров питания классом напряжения 110 кВ, снабжающих электроэнергией более 120 тысяч жителей региона. Комплекс энергообъектов обеспечивает электроснабжение нефтегазодобывающей инфраструктуры «Газпрома» и объектов переработки и транспорта углеводородов «Сибура».

Проекты «Россети Тюмень» по строительству ВОЛС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году будут реализованы на 6 объектах. Здесь энергетики введут в эксплуатацию более 119 км оптики. Цифровые каналы на инфраструктуре ВОЛС позволят обеспечить объекты «Россети Тюмень» стабильным и высокоскоростным каналом связи для передачи технологической информации, повысить наблюдаемость электросетевой инфраструктуры, а также сократить время для принятия решений в нештатных ситуациях.

Совокупная протяженность волоконно-оптических линий, эксплуатируемых «Россети Тюмень», составляет более 10 тысяч километров. В планах компании – построение высокоскоростной сети передачи данных по кольцевой топологии и объединение филиалов в рамках единой «опорно-транспортной сети».