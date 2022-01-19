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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" улучшили качество электроснабжения жителей Нижнесергинского района

Энергетики филиала Россети Урал-Свердловэнерго улучшили качество электроснабжения жителей Нижнесергинского района

19 января 2022, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Энергетики Западных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» провели реконструкцию распределительной инфраструктуры в поселке Михайловский завод Нижнесергинского района. Работы по модернизации были выполнены на ул. Известковой и улучшили качество электроснабжения жителей более 80 домовладений.

В рамках проекта специалисты заменили порядка 30 опор, ввели новую комплектную трансформаторную подстанцию. На данном участке распределительной сети энергетики смонтировали порядка 1,5 км воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, применив современный самонесущий изолированный провод. Общая сумма затрат на реконструкцию составила более 3 млн. рублей.

Поселок Михайловский завод находится в западной части региона, в 140 км от столицы Среднего Урала. В настоящее время в поселке проживает порядка одной тысячи человек. Около поселка располагается Южно-Михайловское месторождение известняков, на разработке которого задействовано большая часть жителей населенного пункта.

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Источник: Россети Урал

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