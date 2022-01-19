RusCable Insider #253 - Главные материалы 2021 года. Часть 1

Купи медь дорого, продай кабель дешево:
19 января 2022, 18:09
Рубрика: Новости портала
Метки: Insider, ИТОГИ ГОДА, ТОП
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность Нефтегазовая промышленность
Источник: RusCable.Ru
Встречайте первый выпуск RusCable Insider вы этом году. Вспомним главные события 2021.
По традиции, мы подготовили большой специальный выпуск журнала RusCable Insider Digest, который содержит все самое интересное в кабельной и электротехнической отрасли за предыдущий год. Чтобы вам было удобнее читать, мы раздели итоги года на два специальных выпуска.
В первой части мы собрали все самые популярные материалы и новости которые, на наш взгляд, больше всего повлияли на отрасль и активно обсуждались на форуме. А если вы их вдруг пропустили, то самое время сейчас окунуться в эти события.
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №253 от 19 января 2021 года
Что внтури RusCable Insider Digest #253?
Скачать Главные материалы 2021 года. Часть 2
В прошлую пяnницу прошел первый прямой эфир RusCable Live, в котором мы вернулись в прошлое, чтобы исправить ошибки будущего и чтобы “не подгорало”! Обсудили стартовую в 2022 году рабочую неделю. Рассказали, что уже произошло в кабельном сообществе? А произошло уже несколько знаковых событий:
RusCable Live - Подгорает по полимерам! СНГ! Эфир 14.01.2022
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