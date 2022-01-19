RusCable Insider #253 - Главные материалы 2021 года. Часть 1

Встречайте первый выпуск RusCable Insider вы этом году. Вспомним главные события 2021.

По традиции, мы подготовили большой специальный выпуск журнала RusCable Insider Digest, который содержит все самое интересное в кабельной и электротехнической отрасли за предыдущий год. Чтобы вам было удобнее читать, мы раздели итоги года на два специальных выпуска.

В первой части мы собрали все самые популярные материалы и новости которые, на наш взгляд, больше всего повлияли на отрасль и активно обсуждались на форуме. А если вы их вдруг пропустили, то самое время сейчас окунуться в эти события.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №253 от 19 января 2021 года

Что внтури RusCable Insider Digest #253?

На смену желтому и серому приходит фиолетово-красный цвет Very Peri

Подборки самых популярных новостей и материалов портала: ТОП 15 новостей и ТОП-5 интервью за 2021 год

Зачем компании тратят деньги на выставку?

Ожидания и реальность «Нефтегаз-2021»

Судебные тяжбы 2021 и проклятье щелевого фидера

Разговор на равных с «Транснефть»

Интервью Александра Гусева

Новый RTL и все самые значимые события отрасли 2021 года

Скачать Главные материалы 2021 года. Часть 2

В прошлую пяnницу прошел первый прямой эфир RusCable Live, в котором мы вернулись в прошлое, чтобы исправить ошибки будущего и чтобы “не подгорало”! Обсудили стартовую в 2022 году рабочую неделю. Рассказали, что уже произошло в кабельном сообществе? А произошло уже несколько знаковых событий:

Известный производитель ПВХ-пластикатов “Полимерхолдинг” может стать банкротом, о чем нам стало известно из судебных документов.

Обсудили чем российский производитель полимеров Genesis уже успел отметиться. Что не так с ГОСТом на ПВХ? Противостояние на форуме!

И предстоящая выставка ИНТЕРПЛАСТИКА-2022

RusCable Live - Подгорает по полимерам! СНГ! Эфир 14.01.2022