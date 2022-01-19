Управление капитального строительства Башкирии заключит контракт на строительство первой очереди комплекса сооружений для гребного слалома в уфимском микрорайоне Инорс с местной компанией «Корунд». Организация снизила начальную максимальную стоимость договора на 0,49% до 309,2 млн рублей, следует из размещенной на портале госзакупок информации.



Также на проведение работ претендовало уфимское ООО «Стройиндустрия», предоставившее дисконт в 1,2% от начальной цены и готовое построить объект за 307 млн рублей. Заявка компании «Корунд» набрала больше баллов с учетом оценки квалификации участников торгов.



Источниками финансирования работ выступят региональный бюджет и субсидии из федеральной казны. Большую часть расходов возьмет на себя бюджет страны.



Подрядчик должен будет обустроить канал от озера Теплого до реки Уфимки на севере города. Протяженность канала составит 250 метров, глубина 1,75 м. Исполнитель контракта должен будет также провести берегоукрепление, оборудовать финишный и стартовый бассейны, проложить дорогу к гребному каналу, построить пешеходный мост и др. Работы должны быть завершены в октябре 2023 года.



Как сообщал РБК Уфа, ранее стоимость строительства первой очереди комплекса для гребного слалома оценивалась в 255 млн рублей. Проектировал объект инженерный центр «ТехПроект». Директор Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ РБ Артем Новиков заявлял, что аналогов этому каналу в России еще нет.



По данным ресурса РБК Компании, ООО «Корунд» зарегистрировано в Уфе в марте 2011 года. Учредителями являются Владимир и Андрей Зубовы и Игорь Иксанов, последний выступает генеральным директором компании. В 2020 году выручка предприятия составила 947,2 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн рублей.

