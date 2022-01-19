НИК B2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в новой рабочей группе

Национальный исследовательский комитет В2 РНК СИГРЭ «Воздушные линии» приглашает к участию в новой совместной рабочей группе (JWG) Исследовательских комитетов (SC) В2 и C1 СИГРЭ B2/C1.86 Approach for Asset Management of Overhead Transmission Lines (Подходы к управлению активами в части ВЛ).

С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

Подготовленные документы необходимо направить Представителю РНК СИГРЭ в SC B2 СИГРЭ Ванякину Андрею Вячеславовичу, e-mail: andrey.vanyakin@gmail.com.

Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B2 Chairperson: Herbert LUGSCHITZ , herbert.lugschitz@apg.at

SC B2 Secretary: Wolfgang TROPPAUER, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.