 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК B2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в новой рабочей группе

НИК B2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в новой рабочей группе

19 января 2022, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В2
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Национальный исследовательский комитет В2 РНК СИГРЭ «Воздушные линии» приглашает к участию в новой совместной рабочей группе (JWG) Исследовательских комитетов (SC) В2 и C1 СИГРЭ B2/C1.86 Approach for Asset Management of Overhead Transmission Lines (Подходы к управлению активами в части ВЛ).

С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

Подготовленные документы необходимо направить Представителю РНК СИГРЭ в SC B2 СИГРЭ Ванякину Андрею Вячеславовичу, e-mail: andrey.vanyakin@gmail.com.

Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B2 Chairperson: Herbert LUGSCHITZ , herbert.lugschitz@apg.at

SC B2 Secretary: Wolfgang TROPPAUER, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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Источник: РНК СИГРЭ

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