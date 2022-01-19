20 января 2022 года с 16:00 до 17:00 (мск) состоится обучающий вебинар СИГРЭ «Кибербезопасность электроэнергетических компаний в случае аварийных ситуаций» (Electric Power Utilities' Cybersecurity for Contingency Operations) по одноименной Технической брошюре 840. В ходе вебинара будут представлены результаты исследований рабочей группы D2.50 по восстановлению киберзащиты после широкомасштабных аварий.

В соответствии с концепцией сетей будущего в технической брошюре предложено несколько вариантов решений для улучшения сотрудничества между электроэнергетическими компаниями и поддерживающими организациями: государственными учреждениями, правоохранительными органами и подрядчиками, участвующими в широкомасштабной деятельности по восстановлению после аварий. Для анализа предлагаемых решений используются три показателя эффективности: скорость развертывания, скорость отклика и степень сложности.

Вебинар проведет Деннис Холстейн (Dennis Holstein, US), член стратегической консультационной группы ИК D2, руководитель РГ D2.50 Electric Power Utilities' Cybersecurity for Contingency Operations. ТБ 840 была опубликована в 2021 году и доступна для скачивания в электронной библиотеке www.e-cigre.org.

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.