«Россети Тюмень» впервые внедрили на энергообъектах в ХМАО-Югре Автоматизированную информационную систему контроля гололедной нагрузки (АИСКГН). Специализированное оборудование отечественного производства позволяет своевременно выявлять образования наледи на проводах и грозотросах высоковольтных ЛЭП и принимать меры по предупреждению обрыва линий. На повышение надежности электрических сетей компания направила более 9 млн рублей.

Специалисты установили четыре устройства на высоковольтных линиях 110 кВ «Надым — Логнг-Юган — Сорум», «Сорум — Верхнеказымская». ЛЭП обеспечивают энергоснабжение предприятий нефтегазового сектора и порядка 40 тысяч жителей 18 населенных пунктов в ХМАО-Югре и ЯНАО.

АИСКГН осуществляет комплексный анализ изменения нагрузки на проводах и тросах воздушных линий. Система по каналам беспроводной связи передает в диспетчерский центр метеоданные и температурные параметры электрических сетей. По показаниям датчиков энергетики могут наблюдать за изменением погодных условий в местах установки пунктов контроля и предотвращать возникновение нештатных ситуаций на ЛЭП. Применение современного комплекса позволило значительно сократить число выездов оперативных бригад на линии для контроля величины гололедных образований.

Автоматизированную информационную систему контроля гололедной нагрузки «Россети Тюмень» внедрили в районах с интенсивным гололедообразованием – на северо-западе ХМАО-Югры в зоне ответственности филиала «Энергокомплекс». В первом квартале 2022 года в рамках реконструкции линий электропередачи энергетики планируют установить еще один комплект оборудования.