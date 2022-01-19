Cбер Про и RusCable.Ru про хеджирование
19 января 2022, 17:59
Рубрика: Персоны
Метки: СЕРГЕЙ МИТЕЛЁВ, ЛЕНСВЕТ, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: gov.spb.ru
Занимающий должность директора СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв переходит на новое место работы.С 21 января 2022 года исполнять обязанности директора предприятия будет заместитель директора – главный инженер Сергей Алексеев.
Сергей Мителёв возглавлял «Ленсвет» с декабря 2006 года. Губернатор Александр Беглов поблагодарил его за плодотворную работу на этом посту. Он отметил, что Сергей Мителёв не только ответственно, но и творчески подходил к решению поставленных задач.
«За годы его работы в «Ленсвете» в наружном освещении города произошли значительные изменения, налажена устойчивая системная работа», - отметил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов.
«Ленсветом» проведен большой объем работ по замене натриевых светильников на более экономичные и энергоэффективные светодиодные. Важным направлением стала плановая замена воздушных линий электропередачи на сетях наружного освещения. Только в 2021 году было заменено более 170 км линий с неизолированным проводом на самонесущий изолированный.
Предприятие выполнило архитектурную подсветку знаковых мест и памятников в разных районах Санкт‑Петербурга. Реализованы проекты с использованием световых проекций.
Основными направлениями деятельности СПб ГБУ "Ленсвет" являются: наружное электрическое освещение города, эксплуатация, техническое обслуживание и капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкция систем электросетей и установок наружного освещения улиц, дорог, проездов, дворов и других видов наружного освещения, а также архитектурно-декоративная подсветка.
«Ленсвет» является одной из старейших организаций Санкт‑Петербурга. В 2022 году ей исполняется 88 лет.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter