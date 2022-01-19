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Сергей Мителёв покидает пост директора "Ленсвета" в связи с переходом на другую работу

Сергей Мителёв покидает пост директора Ленсвета в связи с переходом на другую работу

19 января 2022, 17:59
Рубрика: Персоны
Метки: СЕРГЕЙ МИТЕЛЁВ, ЛЕНСВЕТ, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: gov.spb.ru

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Занимающий должность директора СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв переходит на новое место работы.С 21 января 2022 года исполнять обязанности директора предприятия будет заместитель директора – главный инженер Сергей Алексеев.

Сергей Мителёв возглавлял «Ленсвет» с декабря 2006 года. Губернатор Александр Беглов поблагодарил его за плодотворную работу на этом посту. Он отметил, что Сергей Мителёв не только ответственно, но и творчески подходил к решению поставленных задач.

«За годы его работы в «Ленсвете» в наружном освещении города произошли значительные изменения, налажена устойчивая системная  работа», - отметил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов.

«Ленсветом» проведен большой объем работ по замене натриевых светильников на более экономичные и энергоэффективные светодиодные. Важным направлением стала плановая замена воздушных линий электропередачи на сетях наружного освещения. Только в 2021 году было заменено более 170 км линий с неизолированным проводом на самонесущий изолированный.

Предприятие выполнило архитектурную подсветку знаковых мест и памятников в разных районах Санкт‑Петербурга. Реализованы проекты с использованием световых проекций.

Основными направлениями деятельности СПб ГБУ "Ленсвет" являются: наружное электрическое освещение города, эксплуатация, техническое обслуживание и капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкция систем электросетей и установок наружного освещения улиц, дорог, проездов, дворов и других видов наружного освещения, а также архитектурно-декоративная подсветка.

«Ленсвет» является одной из старейших организаций Санкт‑Петербурга. В 2022 году ей исполняется 88 лет.

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Источник: gov.spb.ru

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