Занимающий должность директора СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв переходит на новое место работы.С 21 января 2022 года исполнять обязанности директора предприятия будет заместитель директора – главный инженер Сергей Алексеев.

Сергей Мителёв возглавлял «Ленсвет» с декабря 2006 года. Губернатор Александр Беглов поблагодарил его за плодотворную работу на этом посту. Он отметил, что Сергей Мителёв не только ответственно, но и творчески подходил к решению поставленных задач.

«За годы его работы в «Ленсвете» в наружном освещении города произошли значительные изменения, налажена устойчивая системная работа», - отметил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов.

«Ленсветом» проведен большой объем работ по замене натриевых светильников на более экономичные и энергоэффективные светодиодные. Важным направлением стала плановая замена воздушных линий электропередачи на сетях наружного освещения. Только в 2021 году было заменено более 170 км линий с неизолированным проводом на самонесущий изолированный.

Предприятие выполнило архитектурную подсветку знаковых мест и памятников в разных районах Санкт‑Петербурга. Реализованы проекты с использованием световых проекций.

Основными направлениями деятельности СПб ГБУ "Ленсвет" являются: наружное электрическое освещение города, эксплуатация, техническое обслуживание и капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкция систем электросетей и установок наружного освещения улиц, дорог, проездов, дворов и других видов наружного освещения, а также архитектурно-декоративная подсветка.

«Ленсвет» является одной из старейших организаций Санкт‑Петербурга. В 2022 году ей исполняется 88 лет.