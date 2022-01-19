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Тихорецкий филиал "Россети Кубань" обеспечил электроэнергией более тысячи новых потребителей

Тихорецкий филиал Россети Кубань обеспечил электроэнергией более тысячи новых потребителей

19 января 2022, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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С начала 2021 года специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение бытовых потребителей, юридических лиц и социально-значимых объектов на территории Тихорецкого, Новопокровского, Белоглинского, Павловского и Крыловского районов Краснодарского края. Общий объем выданной компанией мощности составил более 23 МВт.

Всего в 2021 году в Тихорецкий филиал было подано 1030 заявок на техприсоединение к электросетям «Россети Кубань». В числе наиболее крупных объектов, получивших доступ к сетевой инфраструктуре: объекты социально-бытовой инфраструктуры, сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения и образования.

Одним из приоритетных направлений филиала была работа по технологическому присоединению к электросетям социально значимых объектов. В Крыловском и Тихорецком районах были присоединены амбулатории врачей общей практики. Также, спортивная площадка в пос. Зеленом, увеличение мощности МБОУ СОШ №39 в ст. Юго-северная и детского сада «Гнездышко» в ст. Фастовецкой.

В числе наиболее крупных потребителей, обратившихся с заявкой на подключение к электросети или увеличение мощности в Павловском районе топливное предприятие «Армада строй», производство по выращиванию зерновых культур «Юбилейное» и предприятие по выращиванию зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур «Барсук».

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Источник: Россети Кубань

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