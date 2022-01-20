СПЕЦКАБЕЛЬ зарегистрировал товарный знак СПЕЦКАБ®

Теперь СПЕЦКАБ® – один из товарных знаков кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ, а также гарантия высокого качества кабельной продукции.

С января 2022 года все выпускаемые предприятием кабели для гражданского назначения поставляются потребителям под товарным знаком СПЕЦКАБ®.

В целях оценки узнаваемости своей продукции указанный ТЗ ранее применялся заводом на выпускаемых кабельных изделиях. Исследования показали, что кабельная продукция под товарным знаком СПЕЦКАБ® ассоциируется у партнеров именно с изделиями кабельного завода «Спецкабель». В целях защиты исключительных прав обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака.

ТЗ СПЕЦКАБ® наносится на оболочки кабелей производства кабельного завода «Спецкабель», на бирки и этикетки вместе с изобразительным товарным знаком предприятия.

Также товарные знаки кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ – это ЛОУТОКС®, СПЕЦЛАН®, СПЕЦКАБЛАЙН®, КИПЭВ®, КСБ ®, СКАБ® и другие.