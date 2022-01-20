26 января в рамках деловой программы выставки специалисты компании представят вниманию слушателей проект реализации современного автоматизированного полимерного производства на основе экструдеров Blue Power. 27 января на Форуме Союза переработчиков пластмасс представитель НПП «ПОЛИПЛАСТИК» расскажет о системе Корпоративной социальной ответственности (КСО) и почему она становится обязательным требованием для лидерства в бизнесе.

Доклад о создании высокотехнологичного производства полимерных компаундов на оборудовании Krauss Maffei будет представлен совместно с германской стороной. Специалист НПП «ПОЛИПЛАСТИК» расскажет об особенностях проекта, в который было инвестировано более 420 млн рублей, а представитель Krauss Maffei даст подробное описание оборудования – впервые установленных в России энергоэффективных линий Blue Power.

Система Корпоративной социальной ответственности (КСО) – модный тренд или эффективный инструмент для бизнеса по переработке пластмасс? И если второе, то как должна работать данная система, чтобы помогать бизнесу, а не мешать ему? Представитель НПП «ПОЛИПЛАСТИК» расскажет о действующей в компании системе КСО и принципах ее формирования. Напомним, в 2021 году, пройдя международный аудит EcoVadis, компания НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в 2 раза улучшила свои показатели по КСО по сравнению с предыдущим аудитом.

В течение всего времени работы interplastica 2022 сотрудники ведущего российского компаундера будут проводить встречи и переговоры на стенде 1С26 в павильоне № 1 (Москва, Экспоцентр). На сегодняшний день через электронный сервис на встречи со специалистами НПП «ПОЛИПАЛСТИК» уже забукировано в общей сложности 1230 минут.