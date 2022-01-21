19 работников АО «Мособлэнерго», прошедших обучение по курсу МГТУ им. Н.Э. Баумана «Менеджмент. Контроллинг организации», получили дипломы. Торжественная церемония с участием студентов, преподавателей и руководства компании состоялась в ЧУДПО «Энергетический институт повышения квалификации АО «Мособлэнерго»».

С успешным окончанием дополнительного обучения работников предприятия поздравил ректор «Энергетического института повышения квалификации АО «Мособлэнерго»» Александр Кропачев:

«Контроллинг – это новое направление в системе менеджмента, нацеленное на принятие правильных управленческих решений. Уверен, что полученные знания вы сможете успешно применить в своей профессиональной деятельности во благо развития предприятия и всей отрасли в целом. Поздравляю с окончанием обучения!».

Работников «Мособлэнерго» также поздравил преподаватель курса - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика и организация производства» МГТУ им. Баумана - Сергей Фалько. По его словам, кафедра на протяжении 20 лет обучает энергетиков и продвигает контроллинг, как обязательную составляющую менеджмента в компании. Сергей Григорьевич поделился с выпускниками и любопытным наблюдением о том, что продолжительность жизни ученых и академиков значительно выше благодаря тому, что они постоянно тренируют свою память. Поэтому можно считать, что студенты не только обучились, но и внесли вклад в укрепление своего здоровья, что особенно актуально в период пандемии.

Занятия по учебной программе профпереподготовки инженерно-технических работников компании проходили на базе ЧУДПО «Энергетический институт повышения квалификации АО «Мособлэнерго» с 26 мая по 3 декабря 2021 года. Слушателями курса стали сотрудники из Домодедовского, Коломенского, Красногорского, Мытищинского, Одинцовского, Павлово-Посадского, Раменского, Сергиево-Посадского, Щелковского филиалов и аппарата управления. Обучение было разбито на 8 сессий и проходило в очном режиме. Работники АО «Мособлэнерго» дополнительно обучались экономическим, управленческим, юридическим, экологическим аспектам, также в программу были включены технические предметы, связанные с деятельностью энергетических предприятий.

Дипломные работы учащихся имеют прикладной характер и подготовлены на основе методик и технологий, возможных к применению или уже применяемых в работе производственных отделений и филиалов АО «Мособлэнерго». Все выпускники защитили квалификационные работы на «отлично». Четыре дипломные работы признаны аттестационной комиссией лучшими.

«Энергетический институт повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» создан в 2018 году в форме учреждения дополнительного профессионального образования. Для реализации учебных программ Энергоинститут привлекает высококвалифицированных преподавателей МЭИ, МГТУ им. Баумана и других высших технических учебных заведений.

АО «Мособлэнерго» следит за своевременным повышением квалификации своих специалистов. Дополнительное обучение и профессиональную переподготовку ежегодно проходят свыше 5,5 тысяч работников предприятия.