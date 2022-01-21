Победители первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» из «Россети Юг» проходят профессиональную переподготовку в Сколковском институте науки и технологий. Энергетики осваивают программу технологического менеджмента.

Профессиональную переподготовку проходят три финалиста: начальник района электрических сетей Алексей Гладких, главные инженеры производственных отделений Виктор Поляков и Виталий Абрамов. Все трое из ростовского филиала компании.

Обучение по первому модулю программы технологического менеджмента продлится до 21 января. Ещё 4 модуля обучения пройдут до сентября текущего года. В течение этого времени энергетики освоят навыки управления технологическими проектами, будут развивать стратегическое мышление, изучать мировые практики и современные технологические тренды.

Напомним, что программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку кадрового резерва для будущих управленческих позиций ПАО «Россети» в высокотехнологичных направлениях деятельности, в том числе цифровизации электросетевого комплекса, управления активами и модернизации электросетевого комплекса.