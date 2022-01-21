Рубрика "Прогнозы и рейтинги". Выпуск №19

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Прогнозы и рейтинги». В ней приводятся сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам, а также аналитические отчеты и прогнозы.

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Годовой прирост мощностей солнечной энергетики впервые превысит 200 ГВт в 2022 году

Согласно новому прогнозу консалтинговой компании IHS Markit, солнечная фотоэлектрическая энергетика будет расти двузначными темпами и в 2021, и в 2022 годах. Её прирост в следующем году впервые преодолеет барьер в 200 ГВт (постоянного тока).

Общий объем инвестиций в 2022 году составит не менее 170 миллиардов долларов США.

До недавнего времени снижение затрат на фотоэлектрические системы было решающим фактором в экспоненциальном росте отрасли. В период с 2013 по 2020 год, затраты снизились в среднем по миру более чем на 50%, при этом глобальная установленная мощность увеличилась на 275%.

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Глобальная ёмкость систем накопления энергии превысит 1 ТВт*ч в 2030 году

Согласно новому прогнозу исследовательской компании BloombergNEF (BNEF), мощность / ёмкость систем накопления энергии (СНЭ), не считая ГАЭС, во всём мире вырастут до 358 гигаватт (ГВт) / 1028 гигаватт-часов (ГВт*ч) к концу 2030 года. Это более чем в двадцать раз больше, чем действовало в конце 2020 года (17 ГВт / 34 ГВт*ч).

В отчёте компании «2021 Global Energy Storage Outlook» отмечается, что этот бум в области хранения энергии потребует инвестиций в размере более 262 миллиардов долларов.

Согласно оценке BNEF, в период с 2021 по 2030 год в мире будет добавлено 345 ГВт / 999 ГВт*ч новых накопителей. По мощности это сопоставимо с нынешней энергосистемой Японии.

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Ёмкость домашних накопителей энергии в Европе вырастет на 400% к 2025 году

Европейская ассоциация солнечной энергетики SolarPower Europe опубликовала прогноз развития домашних систем накопления энергии (СНЭ) до 2025 года (European Market Outlook for Residential Battery Storage).

Ассоциация прогнозирует, что совокупная ёмкость этих устройств на европейском рынке вырастет с 3 ГВт*ч в 2020 году до 12,8 ГВт*ч в 2025 году.

Согласно центральному сценарию доклада, к концу 2021 года общая ёмкость бытовых хранилищ энергии вырастет до 4,4 ГВт*ч, в 2023 году уже до 8 ГВт*ч, а к концу 2025 года до 12,8 ГВт*ч.

В оптимистичном сценарии ёмкость домашнего хранения к 2025 году увеличится до 14,6 ГВт*ч, в пессимистичном до 10,2 ГВт*ч. То есть в самом худшем случае ожидается более чем трёхкратный рост.

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Доля электромобилей в глобальных продажах авто достигнет 70% к 2040 году — BloombergNEF

Компания BloombergNEF (BNEF) опубликовала «специальный», приуроченный к COP26, доклад о развитии транспорта «с нулевыми выбросами» Zero-Emission Vehicles (ZEV) Factbook, содержащий также прогноз до 2040 года.

Последнюю версию своего традиционного ежегодного прогноза развития электрического транспорта в мире Electric Vehicle Outlook (EVO) BNEF опубликовала в июне 2021 года.

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Водород: перспективы и оптимальные сферы применения

Немецкий аналитический центр Agora Energiewende опубликовал доклад «12 Insights on Hydrogen», в котором сформулировал несколько соображений о будущем водорода в мировой экономике.

В июле 2021 года Agora выпустила доклад по экономике зелёного водорода, в соответствии с которым «даже цены на выбросы углерода от 100 до 200 евро за тонну будет недостаточно, чтобы сделать возобновляемый водород достаточно конкурентоспособным».

В новой работе отмечается, что роль водорода в обеспечении климатической нейтральности является решающей, но вторичной по отношению к прямой электрификации. По этому вопросу постепенно формируется консенсус.

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