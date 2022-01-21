Налоговые поступления от теплоэлектростанции "Ударная", которая строится в Крымском районе Краснодарского края, в бюджеты всех уровней по планам будут составлять около 750 млн рублей в год. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"ТЭС "Ударная" - один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики. Общий объем инвестиций до конца 2023 года оценивается в сумму более 55 млрд рублей, будет создано порядка 280 рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней в среднем составят 750 млн рублей ежегодно", - сказал Руппель.

Он уточнил, что проект повысит надежность энергосистемы Юга России, а значит, жители Краснодарского края будут получать стабильную электроэнергию вне зависимости от нагрузки на сети.

В пресс-службе госкорпорации "Ростех" ТАСС также сообщили, что строительные работы зданий и сооружений теплоэлектростанции "Ударная" завершатся к декабрю 2022 года, после чего, по планам, начнется установка российской турбины ГТД-110М. Проектные документы по четвертому этапу строительства подготовили для передачи в Главгосэкспертизу. Здания и сооружения ТЭС, возводимые в рамках первого-третьего этапов строительства, уже имеют высокую строительную готовность.

Также в пресс-службе отметили, что ведется установка основного и вспомогательного оборудования, монтаж инженерных систем. На строительстве занято более 1 тыс. человек.

О теплоэлектростанции

ТЭС "Ударная" строится в Крымском районе Краснодарского края для обеспечения электроэнергией предгорных районах Кубани. ГТД-110М сейчас является единственной турбиной мощностью 90-130 МВ отечественной разработки. Инвестором проекта является ООО "Технопромэкспорт", дочерняя структура корпорации "Ростех".

В мае 2021 года, глава департамента инвестиций Краснодарского края Василий Воробьев сообщил, что обеспечить готовность к проведению пуско-наладочных работ на ТЭС "Ударная" планируется к осени 2023 года.