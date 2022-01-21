В 2021 году пензенские энергетики смонтировали более 1000 ПЗУ

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» подвели итоги реализации экологической программы в 2021 году. Работа велась по четырем направлениям, главная цель которых - снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Пензенские электроэнергетики смонтировали 1145 птицезащитных устройств (ПЗУ). Эти работы проводятся в целях сохранения жизни птиц от поражения электрическим током и снижения количества аварийных отключений воздушных линий (ВЛ). Нередко птицы используют элементы ВЛ для отдыха и гнездования. Находясь вблизи токоведущих частей, они рискуют попасть под напряжение в результате случайного касания провода или получить электрический разряд. Работы по оснащению ПЗУ участков ВЛ 35 и 110 кВ ведутся в «Пензаэнерго» уже более 10 лет.

Кроме того, на линиях напряжением 0,4-10 кВ энергетики заменили 55,3 км неизолированного провода на изолированный (СИП). Это полностью исключает травмирование птиц электрическим током, а также повышает надежность электроснабжения потребителей. Применение СИП позволяет уменьшить зону вырубки просек вдоль ВЛ.

Также в течение минувшего года на энергообъектах компании было заменено 15 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией. Это позволяет избежать вредного воздействия на окружающую среду.

В течение отчетного периода энергетики «Пензаэнерго» оборудовали 3 дополнительные площадки для накопления отходов производства и потребления. Во всех производственных отделениях обеспечена сдача в специализированные организации отходов, не подлежащих захоронению. На всей территории технологической ответственности филиала были проведены замеры уровней шума на границах санитарно-защитной зоны, превышений допустимых показателей не выявлено.