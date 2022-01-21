 
Модернизация

В 2021 году пензенские энергетики смонтировали более 1000 ПЗУ

В 2021 году пензенские энергетики смонтировали более 1000 ПЗУ

21 января 2022, 17:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
216

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» подвели итоги реализации экологической программы в 2021 году. Работа велась по четырем направлениям, главная цель которых - снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Пензенские электроэнергетики смонтировали 1145 птицезащитных устройств (ПЗУ). Эти работы проводятся в целях сохранения жизни птиц от поражения электрическим током и снижения количества аварийных отключений воздушных линий (ВЛ). Нередко птицы используют элементы ВЛ для отдыха и гнездования. Находясь вблизи токоведущих частей, они рискуют попасть под напряжение в результате случайного касания провода или получить электрический разряд. Работы по оснащению ПЗУ участков ВЛ 35 и 110 кВ ведутся в «Пензаэнерго» уже более 10 лет.

Кроме того, на линиях напряжением 0,4-10 кВ энергетики заменили 55,3 км неизолированного провода на изолированный (СИП). Это полностью исключает травмирование птиц электрическим током, а также повышает надежность электроснабжения потребителей. Применение СИП позволяет уменьшить зону вырубки просек вдоль ВЛ.

Также в течение минувшего года на энергообъектах компании было заменено 15 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией. Это позволяет избежать вредного воздействия на окружающую среду.

В течение отчетного периода энергетики «Пензаэнерго» оборудовали 3 дополнительные площадки для накопления отходов производства и потребления. Во всех производственных отделениях обеспечена сдача в специализированные организации отходов, не подлежащих захоронению. На всей территории технологической ответственности филиала были проведены замеры уровней шума на границах санитарно-защитной зоны, превышений допустимых показателей не выявлено.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Победители первого конкурса 21.01.2022
Победители первого конкурса "Лидеры энергетики" из "Россети Юг" осваивают технологический менеджмент...
19 работников АО 21.01.2022
19 работников АО "Мособлэнерго" получили дипломы МГТУ им. Баумана
21.01.2022
"Россети Юг" обеспечили электроэнергией новую газозаправочную станцию в Ростовской области
На техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ 21.01.2022
На техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ "Самарские РС" направят свыше...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! ОКЗ vs Росстандарт
+