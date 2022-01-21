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В Москве на строительство двух заводов по переработке илового осадка направят 27 млрд руб

В Москве на строительство двух заводов по переработке илового осадка направят 27 млрд руб

21 января 2022, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Инвестор направит 27 млрд рублей на строительство в Москве двух предприятий по экологичной переработке илового осадка сточных вод, строительство будет осуществляться в рамках концессионого соглашения. Об этом сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев в рамках V форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП).

В феврале 2021 года Москва заключила первое концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оно предполагает строительство двух заводов, на которых будет осуществляться экологичная переработка илового осадка сточных вод. По условиям концессии, подписанной на 20,5 года, инвестор - компания "Гринтех" - в течение 3,5 года построит предприятия, а впоследствии 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию.

"Инвестиции в создание производства составят 27 млрд рублей. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом построенные объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Для размещения заводов инвестору будут переданы земельные участки на территории городских очистных сооружений. Новые предприятия, построенные в рамках концессии, будут соответствовать мировым экологическим стандартам", - сказал Барашев.

По его словам, вопрос безотходной переработки осадка сточных вод обсуждался в столице на протяжении многих лет. На сегодня сушка - это наиболее эффективный и экологически безопасный способ его утилизации, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. По условиям концессионного соглашения инвестор после ввода объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку и последующую утилизацию осадка. Полученный на заводах в результате переработки продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.

На данный момент объем заключенных столицей концессионных соглашений составляет 118 млрд рублей. Помимо ЖКХ, они подписаны в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, внеуличный транспорт, социальное обслуживание населения, образование.

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Источник: ТАСС

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