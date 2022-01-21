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Госдума поддержала законопроект о расширении возможностей бизнеса для вхождения в ТОР и получения льгот

Госдума поддержала законопроект о расширении возможностей бизнеса для вхождения в ТОР и получения льгот

21 января 2022, 13:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА, ТОР
Источник: Минэкономразвития

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Госдума в первом чтении поддержала внесение изменений в закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», касающихся деятельности резидентов ТОР в моногородах. Поправки в закон подготовлены по поручению Президента России.

«Законопроектом предлагаем сохранить право на резидентство и льготы для компаний, где занятость выросла при реализации нового инвестпроекта, например, благодаря расширению производства.  Это позволит повысить привлекательность территорий для бизнеса и обеспечить создание новых рабочих мест», - отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин.

До внесения поправок в закон о ТОР возможности префрежима доступны для резидентов до тех пор, пока компания не вырастет до градообразующего предприятия. То есть число трудоустроенных не превысит 20% от всех занятых моногорода.

На данный в моногородах действуют 89 ТОР, где зарегистрировано более 1000 компаний-резидентов, привлечено 140 млрд инвестиций и создано более 50 тысяч рабочих мест. Для резидентов ТОР в моногородах действуют пониженные ставки на страховые взносы – 7,6% вместо 30%, а также пониженные ставки по налогам на прибыль, землю и имущество.

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Источник: Минэкономразвития

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