Специалисты «Россети Юг» подключили к сетям компании автомобильную газонакопительную компрессорную станцию (АГНКС) в городе Миллерово Ростовской области (ООО «Газпром газомоторное топливо»). Общая мощность присоединенного энергооборудования составила 300 кВт.

Новая станция в Миллерово – одна из семи АГНКС, построенных в прошлом году в регионе структурой «Газпрома». Аналогичные объекты возведены в Миллеровском и Красносулинском районах, Семикаракорске, Белой Калитве и в Ростове-на-Дону. Объем инвестиций «Газпром газомоторное топливо» в реализацию этого проекта превысил 1 млрд рублей. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить затраты на топливо до 3 раз.

Для технологического присоединения АГНКС энергетики построили от подстанции 110/35/10 кВ «ГОК» линию электропередачи 10 кВ.