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"Россети Юг" обеспечили электроэнергией новую газозаправочную станцию в Ростовской области

Россети Юг обеспечили электроэнергией новую газозаправочную станцию в Ростовской области

21 января 2022, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты «Россети Юг» подключили к сетям компании автомобильную газонакопительную компрессорную станцию (АГНКС) в городе Миллерово Ростовской области (ООО «Газпром газомоторное топливо»). Общая мощность присоединенного энергооборудования составила 300 кВт.

Новая станция в Миллерово – одна из семи АГНКС, построенных в прошлом году в регионе структурой «Газпрома». Аналогичные объекты возведены в Миллеровском и Красносулинском районах, Семикаракорске, Белой Калитве и в Ростове-на-Дону. Объем инвестиций «Газпром газомоторное топливо» в реализацию этого проекта превысил 1 млрд рублей. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить затраты на топливо до 3 раз.

Для технологического присоединения АГНКС энергетики построили от подстанции 110/35/10 кВ «ГОК» линию электропередачи 10 кВ.

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Источник: Россети Юг

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