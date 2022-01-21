Рады представить Вашему вниманию сорок четвертый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №44:

Водяной пар и «парниковый эффект»

Виталий Болдырев, regnum.ru.

Автор статьи, кандидат технических наук, заслуженный энергетик РФ, технический эксперт Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Виталий Болдырев хотел выступить на сессии по вопросу необъяснимого игнорирования Парижским климатическим соглашением необходимости регулирования выбросов главного парникового газа — водяного пара. Однако, как и предполагалось, В. М. Болдырев получил вежливый отказ, при этом анекдотично мотивированный.

Организаторы спрятались за авторитет Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая считает, что пар является основным парниковым газом, но при этом за потепление ответственности не несет, так как его концентрация в атмосфере не повышается в процессе якобы наблюдающегося глобального потепления.

Статья доступна по ссылке.

Некоторые аспекты применения теории игр в экономике

Гурова Т.И., Конев И.П., журнал «Вестник РМАТ», 2019 год.

Аннотация: рассмотрена теория игр и ее применение в экономике. Изучаются основные понятия теории игр. Рассматривается необходимость использования теории игр в различных ситуациях. Особое внимание уделяется рассмотрению рынка сотовой связи.

Статья доступна по ссылке.

Статьи по теме «Алгоритмизация процесса принятия решений»

Амелина К. Е., Коробец Б. Н. Алгоритмизация управления организацией как способ повышения коэффициента эффективности ее деятельности // Наука и бизнес: пути развития. — 2015. — №. 10. — С. 24-26. Статья доступна по ссылке. Бондарь М. А. Методы принятия управленческих решений // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. — 2014. — №14. — С. 145-153. Статья доступна по ссылке. Буравцев А. В. Алгоритмы обработки информации в сложных системах // Перспективы науки и образования. — 2018. — №1 (31). — С. 10-15. Статья доступна по ссылке. Крошилин А. В., Бабкин А. В., Крошилина С. В. Особенности построения систем поддержки принятия решений на основе нечёткой логики // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика, телекоммуникации и управление. — 2010. — №. 2 (97). — С. 58-63. Статья доступна по ссылке. Морозова И.А., Глазова М.В. Основные виды управленческих решений и особенности процесса их принятия // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. №6-4 (96). С. 88-92. Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

Статьи по теме «Вызовы и угрозы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

Абрамов А. Л., Курилов В. И., Меламед И. И., Терентьева Е. А. Россия и объединения стран АТР // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2012. № 2 (26). С. 11-21. Статья доступна по ссылке. Алексеев П. В. Реализация национальных интересов России в сотрудничестве со странами АТР // Экономические науки. 2020. № 182. С. 149-153. Статья доступна по ссылке. Амирханов А. А. Перспективы экономического сотрудничества России со странами азиатско-тихоокеанского региона (АТР) // Аллея науки. 2018. Т. 5. № 6. С. 644-657. Статья доступна по ссылке. Астафьева Е. М. Интересы России в АТР и перспективы отношений Россия-АСЕАН // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2017. № 1. С. 160-167. Статья доступна по ссылке. Губин А. В. Военно-техническое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе: угрозы для России // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 3. С. 146-162. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Отношения КНР и стран ЕС в период 2003–2021 г.»

Андронова И. В., Соколан Д. С. Ведущие экономики Европейского Союза под давлением прямых китайских инвестиций // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2019. № 2 (66). С. 19-26. Статья доступна по ссылке. Боков М. ЕС-Китай: незрелое стратегическое партнерство // Вся Европа. 2009. Статья доступна по ссылке. Вартазарова Л. С., Кобринская И. Я. Развитие взаимоотношений Евросоюз-Китай: экспертные оценки и прогнозы, риски и возможности для России // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2021. № 2. С. 57-70. Статья доступна по ссылке. Виноградов А. О., Лущик М. О. К истории формирования отношений КНР-ЕС // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2017. Т. 22. № 22. С. 352-368. Статья доступна по ссылке. Вит М. «Мягкая сила» ЕС и Китая на Западных Балканах и пределы её применения // Современная Европа. 2019. № 7 (93). С. 148-157. Статья доступна по ссылке.

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Духовность как аксиологическая основа трансгуманизма

Дудченко В.С., журнал «Гаудеамус», 2013 год.

Аннотация: рассмотрены проблемы глобального социально-экономического, социокультурного системного кризиса, который вызван девальвацией духовных ценностей. Показана позиция трансгуманизма, который отражает одно из цивилизационных противоречий: отставание духовно-нравственного развития человечества от материально-технологического прогресса. Акцентировано внимание на том, что совершенствование человека предполагает развитие и телесности, и духовности.

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