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RusCable Insider #254 - Новая разработка Метаклэй. Рециклинг кабельных активов и европейские технологии от МКТ

Публикуем свежий январский дайджест новостей кабельной и электротехнической отрасли, собрали все самое интересное!

На обложке выпуска RusCable Insider АО "МЕТАКЛЭЙ". Компания представила новую разработку в области огнестойких материалов для кабельной отрасли – композиции, соответствующие параметрам SHF2. В чем их особенность и где будет применятся данный композит читайте в специальном материале выпуска.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №254 от 24 января 2021 года

Федеральная группа компаний «ТрансЛом» приобрела крупное региональное металлургическое предприятие «Фосфохим». Подробнее о сделке читайте в материале "Рециклинг кабельных активов".

В реакцию RusCable.Ru поступило постановление Арбитражного суда Смоленской области о принятии заявления о признании ООО «Полимерхолдинг» банкротом и о назначении судебного заседания по проверке его обоснованности № А62-9851/2021. Подробности на 13 странице. 

Гостем открытой студии RusCable.Ru на выставке Wire Russia 2021 стал Борис Энтин – генеральный директор ООО «Международная технологическая компания» (МТК), которая является официальным представителем немецкой компании Reber Systematic GmbH в России. Борис рассказал о такой важной составляющей технологического процесса волочения проволоки, как фильтрация смазочноохлаждающей жидкости (СОЖ), являющейся одним из основных факторов, влияющих на качество получаемой продукции. Прочесть текстувую версию разговора, а также ознакомиться с полным видео-интервью можно на 15-17 страницах Insider.

Elektroportal.ru подвел итоги года. В электротехническом дайджесте читайте ТОП обзоров, новостей и публикаций за 2021 год.

А также новая серия умных модульных устройств компании Legrand и эффективность ламп TDM ELECTRIC для обеззараживания помещения.

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