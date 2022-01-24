В 2021 году в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» прошли обучение 3 011 специалистов электросетевого комплекса, почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Обучение по 38 программам велось как для работников «Россети Ленэнерго», так и для представителей других дочерних компаний группы «Россети», территориальных сетевых организаций и предприятий энергетического сектора со всей страны. Профессиональные знания получили инженеры, проектировщики, представители электротехнических профессий.

«Учебный комплекс представляет собой полномасштабную площадку для повышения квалификации специалистов электросетевого комплекса и смежных отраслей. Одно из важнейших наших преимуществ – наличие учебно-тренировочного полигона, который позволяет отработать полученные теоретические знания на практике. При этом наша техническая база постоянно расширяется: летом мы создали конфигурацию высокоавтоматизированной подстанции с использованием продукции ведущих производителей цифрового оборудования. В ближайших планах – модернизация учебных классов, а также расширение практических занятий и выставочной деятельности», - подчеркивает руководитель Учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

На 2022 год запланирована реализация более 60 учебных программ: «Интеллектуальные системы учета», «Основы техники и эксплуатации релейной защиты и автоматики», «Обслуживание, эксплуатация и ремонт кабельных линий 0,4-20 кВ», «Оперативное обслуживание, эксплуатация энергетического оборудования ПС 35-110 кВ», «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте» и по другим электротехническим направлениям для инженерно-технического персонала.

Всего на базе Учебного комплекса дополнительное образование можно получить почти по 100 профессиональным программам. Среди них-наиболее востребованные в отрасли направления: работы на высоте и под напряжением, интеллектуальный учет электроэнергии, работы на высокоавтоматизированных подстанциях, применение беспилотных летальных аппаратов для обследования ЛЭП и другие. В каждой учебной программе особое внимание уделяется вопросам охраны труда, кроме того, действует целый ряд специальных курсов по производственной безопасности. Занятия проводятся в очном, дистанционном и смешанном форматах.

Также на площадке Учебного комплекса проходят отраслевые конференции, объединяющие лучших поставщиков оборудования и экспертов отрасли. В текущем году запланировано проведение восьми выставок-конференций.