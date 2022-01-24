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Подведены итоги внеочередной Генеральной Ассамблеи СИГРЭ: изменена структура членства и увеличены членские взносы

Подведены итоги внеочередной Генеральной Ассамблеи СИГРЭ: изменена структура членства и увеличены членские взносы

24 января 2022, 16:59
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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14 января 2022 года завершилось голосование по повестке дня внеочередной Генеральной Ассамблеи СИГРЭ, проходившей в онлайн-формате.

В повестку Ассамблеи были включены следующие вопросы:

  1. Утверждение изменений в Устав СИГРЭ (статьи 4 и 5).
  2. Утверждение изменений в Устав СИГРЭ (статья 8).
  3. Утверждение членских взносов на 2022 год для Коллективных членов IA и IB.

Первый вопрос повестки: утверждение изменений в Устав СИГРЭ в определении категорий членства с разделением категории Коллективных членов I на две подкатегории: Коллективные члены категорий IА и IВ:

  • Категория IA: Коллективный член с числом сотрудников компании, превышающим или равным пороговому значению (от 500 сотрудников и выше на 1 января года оплаченного членства).
  • Категория IB: Коллективный член, количество сотрудников компании которого меньше порогового значения (до 500 сотрудников на 1 января года оплаченного членства).
  • Категория II: академический Коллективный член.

Справочно: Коллективными членами II категории являются Высшие учебные заведения (федеральные университеты, университеты, академии, институты) и образовательные учреждения дополнительного профессионального образования, институты подготовки и переподготовки кадров, иные организации, занимающиеся образовательной деятельностью в организационно-правовых формах учреждений и автономных некоммерческих организаций).

Также для категорий IA и IB установлено количество учетных записей работников Коллективного члена в электронной библиотеке E-CIGRE (50 и 10 соответственно).

Справочно: в настоящее время количество учетных записей E-CIGRE не ограничено. Члены Ассоциации, имеющие учетные записи и оплатившие членские взнос имею доступ ко всем материалам и Техническим брошюрам СИГРЭ, кроме докладов Сессии СИГРЭ. Материалы Сессии доступны в личном кабинете делегата Сессии СИГРЭ.

Второй вопрос повестки: утверждение изменений в Устав СИГРЭ в части уведомления о предстоящей Ассамблее за 1 месяц вместо 3 месяцев.

Третий вопрос повестки: утверждение увеличения размера членских взносов для Коллективных членов I категории:

Коллективные члены IA

1 000 Евро (+72,41%)*

Коллективные члены IB

650 Евро (+12,07%)*

*- членский взнос для Коллективных членов I составлял 580 Евро.

По результатам голосования в рамках Ассамблеи все указанные изменения были приняты.

С обновленными Уставом и Регламентом СИГРЭ можно ознакомиться по ссылкам:

  • Устав СИГРЭ на 14.01.2022 – ссылка.
  • Регламент СИГРЭ на 14.01.2022 – ссылка.

В соответствии с решением внеочередной Генеральной Ассамблеи СИГРЭ Исполнительной дирекцией будет провалиться работа по приведению в соответствие структуры членской базы и членских взносов РНК СИГРЭ.

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Источник: РНК СИГРЭ

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