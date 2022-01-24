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24 января 2022, 16:59
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
14 января 2022 года завершилось голосование по повестке дня внеочередной Генеральной Ассамблеи СИГРЭ, проходившей в онлайн-формате.
В повестку Ассамблеи были включены следующие вопросы:
Первый вопрос повестки: утверждение изменений в Устав СИГРЭ в определении категорий членства с разделением категории Коллективных членов I на две подкатегории: Коллективные члены категорий IА и IВ:
Справочно: Коллективными членами II категории являются Высшие учебные заведения (федеральные университеты, университеты, академии, институты) и образовательные учреждения дополнительного профессионального образования, институты подготовки и переподготовки кадров, иные организации, занимающиеся образовательной деятельностью в организационно-правовых формах учреждений и автономных некоммерческих организаций).
Также для категорий IA и IB установлено количество учетных записей работников Коллективного члена в электронной библиотеке E-CIGRE (50 и 10 соответственно).
Справочно: в настоящее время количество учетных записей E-CIGRE не ограничено. Члены Ассоциации, имеющие учетные записи и оплатившие членские взнос имею доступ ко всем материалам и Техническим брошюрам СИГРЭ, кроме докладов Сессии СИГРЭ. Материалы Сессии доступны в личном кабинете делегата Сессии СИГРЭ.
Второй вопрос повестки: утверждение изменений в Устав СИГРЭ в части уведомления о предстоящей Ассамблее за 1 месяц вместо 3 месяцев.
Третий вопрос повестки: утверждение увеличения размера членских взносов для Коллективных членов I категории:
|
Коллективные члены IA
|
1 000 Евро (+72,41%)*
|
Коллективные члены IB
|
650 Евро (+12,07%)*
*- членский взнос для Коллективных членов I составлял 580 Евро.
По результатам голосования в рамках Ассамблеи все указанные изменения были приняты.
С обновленными Уставом и Регламентом СИГРЭ можно ознакомиться по ссылкам:
В соответствии с решением внеочередной Генеральной Ассамблеи СИГРЭ Исполнительной дирекцией будет провалиться работа по приведению в соответствие структуры членской базы и членских взносов РНК СИГРЭ.
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