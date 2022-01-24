14 января 2022 года завершилось голосование по повестке дня внеочередной Генеральной Ассамблеи СИГРЭ, проходившей в онлайн-формате.

В повестку Ассамблеи были включены следующие вопросы:

Утверждение изменений в Устав СИГРЭ (статьи 4 и 5). Утверждение изменений в Устав СИГРЭ (статья 8). Утверждение членских взносов на 2022 год для Коллективных членов IA и IB.

Первый вопрос повестки: утверждение изменений в Устав СИГРЭ в определении категорий членства с разделением категории Коллективных членов I на две подкатегории: Коллективные члены категорий IА и IВ:

Категория IA : Коллективный член с числом сотрудников компании, превышающим или равным пороговому значению (от 500 сотрудников и выше на 1 января года оплаченного членства).

: Коллективный член с числом сотрудников компании, превышающим или равным пороговому значению (от 500 сотрудников и выше на 1 января года оплаченного членства). Категория IB : Коллективный член, количество сотрудников компании которого меньше порогового значения (до 500 сотрудников на 1 января года оплаченного членства).

: Коллективный член, количество сотрудников компании которого меньше порогового значения (до 500 сотрудников на 1 января года оплаченного членства). Категория II: академический Коллективный член.

Справочно: Коллективными членами II категории являются Высшие учебные заведения (федеральные университеты, университеты, академии, институты) и образовательные учреждения дополнительного профессионального образования, институты подготовки и переподготовки кадров, иные организации, занимающиеся образовательной деятельностью в организационно-правовых формах учреждений и автономных некоммерческих организаций).

Также для категорий IA и IB установлено количество учетных записей работников Коллективного члена в электронной библиотеке E-CIGRE (50 и 10 соответственно).

Справочно: в настоящее время количество учетных записей E-CIGRE не ограничено. Члены Ассоциации, имеющие учетные записи и оплатившие членские взнос имею доступ ко всем материалам и Техническим брошюрам СИГРЭ, кроме докладов Сессии СИГРЭ. Материалы Сессии доступны в личном кабинете делегата Сессии СИГРЭ.

Второй вопрос повестки: утверждение изменений в Устав СИГРЭ в части уведомления о предстоящей Ассамблее за 1 месяц вместо 3 месяцев.

Третий вопрос повестки: утверждение увеличения размера членских взносов для Коллективных членов I категории:

Коллективные члены IA 1 000 Евро (+72,41%)* Коллективные члены IB 650 Евро (+12,07%)*

*- членский взнос для Коллективных членов I составлял 580 Евро.

По результатам голосования в рамках Ассамблеи все указанные изменения были приняты.

С обновленными Уставом и Регламентом СИГРЭ можно ознакомиться по ссылкам:

Устав СИГРЭ на 14.01.2022 – ссылка.

Регламент СИГРЭ на 14.01.2022 – ссылка.

В соответствии с решением внеочередной Генеральной Ассамблеи СИГРЭ Исполнительной дирекцией будет провалиться работа по приведению в соответствие структуры членской базы и членских взносов РНК СИГРЭ.