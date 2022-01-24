Энергетики компании «Россети Московский регион» - «Новая Москва» завершили модернизацию одного из старейших питающих центров в ТиНАО — подстанции 110 кВ «Троицкая».

В рамках реконструкции распределительного устройства 6 кВ энергетики заменили устаревшие масляные выключатели на современные и надежные вакуумные. В декабре 2021 года была проведена замена последних двух выключателей из 33. Также установлены новые линейные разъединители 110 кВ.

В ходе реконструкции распределительного устройства внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты и новейшая автоматизированная система управления и телемеханики, позволяющие повысить наблюдаемость и управляемость энергообъектом.

Сумма инвестиций составила около 55 млн руб.

Подстанция «Троицкая» построена в 1941 году. Модернизация питающего центра призвана повысить качество и надежность электроснабжения 60 000 потребителей г.о. Троицк, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально значимых объектов, среди которых научный центр инновационных и термоядерных исследований ТРИНИТИ госкорпорации «Росатом», детские сады, школы, ВЗУ, КНС, котельные.