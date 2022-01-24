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В воронежской ОЭЗ "Центр" установят видеонаблюдение за 34 млн рублей

В воронежской ОЭЗ Центр установят видеонаблюдение за 34 млн рублей

24 января 2022, 17:20
Рубрика: Контракты
Метки: МТС, ОЭЗ ЦЕНТР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: Коммерсантъ

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МТС выиграла контракт на установку в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» под Воронежем системы интеллектуального видеонаблюдения общей стоимостью 34 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в МТС.

Видеонаблюдение планируется установить до конца 2022 года. Оно должно покрыть всю территорию ОЭЗ периметром 6 тыс. м, включая зону таможенную контроля и площадки промышленных предприятий.

«Компания проложит более 9 тыс. м волоконно-оптического кабеля, а также установит 155 IP-камер и 170 вибродатчиков охраны периметра. Система вибродатчиков позволит фиксировать целостность ограждения промплощадок и зоны таможенного контроля, в случае нарушения она передаст сигнал на центральный контроллер. Умные камеры помогут оперативно идентифицировать нарушителей»,— рассказали в МТС

Также планируется, что видеокамеры с распознанием лиц и номеров автотранспорта смогут вести подсчет автомобилей и людей, пребывающих на зону таможенного контроля и производственных площадок, распознавать лица, контролировать время нахождения и совершение конкретных действий на территории.

«Все данные с камер будут передаваться на закрытый сервер ОЭЗ, где специальное ПО на основе искусственного интеллекта анализирует полученную информацию, формирует отчет по посещаемости каждого объекта с указанием времени въезда-выезда и фиксирует нахождение на территории нежелательных лиц»,— добавили в МТС.

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Источник: Коммерсантъ

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