Представители НИТУ "МИСиС" и ОАО "РЖД" заключили договор на создание нового типа систем распределения ключей для квантово-защищенных сетей связи, что упростит добавление в них новых абонентов. Об этом в среду сообщила пресс-служба НИТУ "МИСиС".

В соответствии с национальной "дорожной картой" развития квантовых технологий, разработанной в конце 2019 года, правительство поручило ОАО "РЖД" разработку и внедрение систем квантово-защищенной связи в России. В рамках реализации этого проекта компания планирует закупить отечественные системы квантового распределения ключей и использовать их для создания протяженных защищенных сетей.

"Новое оборудование, которое планируется спроектировать и создать в рамках проекта, позволит осуществлять построение квантовой сети с топологией "звезда". Она предполагает, что к "недоверенному" центральному узлу попарно подключаются периферийные устройства и распределяют квантовые ключи", - рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" НИТУ "МИСиС" Игорь Павлов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Соглашение с НИТУ "МИСиС", как отмечается в сообщении, выступит одним из ключевых пунктов в реализации "дорожной карты". В его рамках ученые вуза и специалисты РЖД разработают и внедрят в практику новый тип систем квантового распределения ключей, который позволит использовать для этих целей так называемые "недоверенные" узлы.

Это означает, что подобные приборы не накапливают в себе ключи шифрации данных, что обычно происходит при работе уже существующих систем распределения ключей, а сразу же передают их на абонентские устройства. Это осложняет разработку центральных узлов квантовой связи, но значительно упрощает процесс подключения новых устройств и позволяет использовать один "недоверенный" узел для работы с множеством абонентов.

По словам представителей НИТУ "МИСиС", соглашение подразумевает проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой сотрудники центра создадут экспериментальный образец, проведут его испытания и оценят возможность и целесообразность создания нового типа оборудования. Разработка будет осуществляться в партнерстве с компанией QRate, одним из ведущих российских разработчиков квантовых систем шифрования.

О квантовых системах

Невзламываемые квантовые системы связи и криптографии начали активно развиваться в России и по всему миру в последние десять лет. Первые исследовательские сети такого рода были сооружены на территории РФ еще в 2014 году, а за последние годы было создано сразу несколько междугородних и внутригородских квантовых сетей, которые используются на практике в работе нескольких отделений крупнейших российских банков. Как отмечают их разработчики, системы квантовой криптографии и коммуникаций в теории полностью исключают возможность незаметной их "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики не позволяют скопировать состояния частиц света, которыми обмениваются участники квантовых сетей. Это делает их привлекательными для безопасного обмена криптографическими ключами, которые применяются для шифровки данных уже в обычных оптоволоконных или беспроводных сетях.