Речь идет о II и III очередях строительства 15-километрового участка трассы «Кавказ» (км 10 – км 25) в объезд республиканской столицы. Работы должны завершить до конца 2024 года.

Наряду со строительством путепроводов, в настоящее время на объекте ведутся археологические раскопки и земляные работы. На участке длиной 4,5 км укладывают дорожную одежду и устанавливают линию электроосвещения, а также строят стоянку, предназначенную для отдыха водителей и рассчитанную на 600 машиномест.

Всего проектом предусмотрено строительство семи путепроводов, два из них - тоннельного типа, а также трех транспортных развязок. Помимо этого, здесь выполнят реконструкцию существующего четырехполосного моста через реку Черную, а рядом с ним возведут новый под две полосы движения.

– На транспортном обходе Владикавказа будет устроено сплошное электроосвещение, осевое и краевое барьерные ограждения. Итогом работ станет вывод транзита за пределы столицы республики, повышение показателей транспортной и экологической безопасности, – отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Добавим, что в прошлом году в Северной Осетии выполнен большой объем дорожных работ. Так, в эксплуатацию введен мостовой переход через реку Ардон на 33-м км федеральной дороги А-162 Владикавказ – Алагир. Капитально отремонтированы два моста через Алханчуртский канал рядом с Черменом и мост через реку Фигдон в Дзуарикау. Также дорожники привели в порядок 3 км подъезда к аэропорту «Владикавказ» и защитили слоями износа 29 км трассы А-161 (Карджин – Ардон и Владикавказ – Нижний Ларс).

В целях профилактики ДТП смонтировали 9,5 км тросового ограждения по оси проезжей части на двух отрезках автодороги А-162, а также на участке трассы «Кавказ» (от Беслана до границы с Ингушетией). Безопасность движения на подъездной дороге к Владикавказу рядом с СНТ «Локомотив» обеспечивает новый пешеходный светофор с кнопкой вызова. В прошлом году установили и транспортные светофоры – два в Дзуарикау на трассе А-162 и один в Ардоне на Транскаме.