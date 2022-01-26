 
Инвестиции (проекты)

На перспективном обходе Владикавказа в Северной Осетии возводят три путепровода

На перспективном обходе Владикавказа в Северной Осетии возводят три путепровода

26 января 2022, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
219

Речь идет о II и III очередях строительства 15-километрового участка трассы «Кавказ» (км 10 – км 25) в объезд республиканской столицы. Работы должны завершить до конца 2024 года.

Наряду со строительством путепроводов, в настоящее время на объекте ведутся археологические раскопки и земляные работы. На участке длиной 4,5 км укладывают дорожную одежду и устанавливают линию электроосвещения, а также строят стоянку, предназначенную для отдыха водителей и рассчитанную на 600 машиномест.

Всего проектом предусмотрено строительство семи путепроводов, два из них - тоннельного типа, а также трех транспортных развязок. Помимо этого, здесь выполнят реконструкцию существующего четырехполосного моста через реку Черную, а рядом с ним возведут новый под две полосы движения.

– На транспортном обходе Владикавказа будет устроено сплошное электроосвещение, осевое и краевое барьерные ограждения. Итогом работ станет вывод транзита за пределы столицы республики, повышение показателей транспортной и экологической безопасности, – отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Добавим, что в прошлом году в Северной Осетии выполнен большой объем дорожных работ. Так, в эксплуатацию введен мостовой переход через реку Ардон на 33-м км федеральной дороги А-162 Владикавказ – Алагир. Капитально отремонтированы два моста через Алханчуртский канал рядом с Черменом и мост через реку Фигдон в Дзуарикау. Также дорожники привели в порядок 3 км подъезда к аэропорту «Владикавказ» и защитили слоями износа 29 км трассы А-161 (Карджин – Ардон и Владикавказ – Нижний Ларс).

В целях профилактики ДТП смонтировали 9,5 км тросового ограждения по оси проезжей части на двух отрезках автодороги А-162, а также на участке трассы «Кавказ» (от Беслана до границы с Ингушетией). Безопасность движения на подъездной дороге к Владикавказу рядом с СНТ «Локомотив» обеспечивает новый пешеходный светофор с кнопкой вызова. В прошлом году установили и транспортные светофоры – два в Дзуарикау на трассе А-162 и один в Ардоне на Транскаме.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Росавтодор

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
РЖД инвестировала 1,7 млрд рублей в развитие инфраструктуры Рязанской области в 2021 году 26.01.2022
РЖД инвестировала 1,7 млрд рублей в развитие инфраструктуры Рязанской области в 2021 году
Возведение зданий для новых резидентов новосибирского технопарка стартует с 2023 года 26.01.2022
Возведение зданий для новых резидентов новосибирского технопарка стартует с 2023 года
Строительство канатной дороги длиной 4,4 км начнется в 2022 г. на курорте 26.01.2022
Строительство канатной дороги длиной 4,4 км начнется в 2022 г. на курорте "Ведучи" в Чечне
В Красноярском крае модернизируют Симоновские ремонтно-механические мастерские 26.01.2022
В Красноярском крае модернизируют Симоновские ремонтно-механические мастерские

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно