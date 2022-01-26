Судостроительный комплекс «Звезда» проводит новые торги на вторую очередь строительства сухого дока и достроечных цехов, сообщает RosTender.info.

Победившая в торгах подрядная организация займется строительством цеха укрепления блоков между границей территории комплекса «Звезда» и южным молом в районе улицы Рабочая в городе Большой Камень.

Проект строительства разработал Дальневосточный институт «Востокпроектверфь». Здание цеха укрупнения блоков будет разделено на пять независимых блоков, отделенных один от другого противопожарными стенами. Работы продлятся 23 календарных месяца. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 февраля, с подрядчиком заключат контракт на 8,9 млрд рублей.

