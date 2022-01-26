Новый IT-парк откроют в Казани к концу августа

Новый IT-парк в центре Казани должен быть открыт ко Дню Республики, который отмечается 30 августа. Ранее запуск планировался в декабре 2022 года. Об этом на итоговом заседании коллегии Минцифры Татарстана заявил президент республики Рустам Минниханов.

"Глобальный проект, я считаю. Очень большие инвестиции. На самом лучшем месте в столице. На этой площадке ко Дню Республики должны уже не только построить, но и запустить новый IT-парк", - сказал Минниханов.

Ранее пресс-служба Минцифры Татарстана сообщала, что новый технопарк "Спартак" откроется в Казани в конце 2022 года. Общая площадь технопарка, состоящего из двух зданий, составит 43,8 тыс. кв. м, что почти в 1,5 раза больше здания существующего казанского IT-парка. Преимущественно рабочие помещения будут в формате open space. За пять лет планируется создать более 3 тыс. рабочих мест для 130 новых компаний.

В 2009 году в Татарстане был создан первый IT-парк. Площадки располагаются в Казани и в Набережных Челнах. Здесь работают более 300 резидентов.